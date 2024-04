ATP München: Félix Auger-Aliassime hofft auf das Siegerauto - und gutes Essen!

Freitagvormittag in München. Die Sonne scheint und der bayerische Himmel zeigt sich von seiner besten Seite, ganz in weiß und blau, den traditionellen Farben des Freistaats. Viel besser hätte eine Begrüßung für einen Tennisprofi, der zum ersten Mal in der „Weltstadt mit Herz“ gastiert, kaum aussehen können.

von Florian Heer

zuletzt bearbeitet: 14.04.2024, 10:23 Uhr

© Florian Heer Félix Auger-Aliassime ist zum ersten Mal in München

Von Florian Heer aus München

Felix Auger-Aliassime wird in dieser Woche sein Debüt bei den BMW Open geben und zeigte sich bereits voller Vorfreude. „Es ist immer etwas Besonderes, neue Orte und neue Turniere zu entdecken. Ich bin schon seit einigen Jahren auf der Tour unterwegs, aber es kommt nicht allzu häufig vor in eine neue Stadt zu kommen. Ich freue mich darauf in einem echten Tennisclub zu spielen“, erzählt der 23-jährige Kanadier während der Auftaktveranstaltung am Aumeister.

Das Siegerauto als zusätzlicher Anreiz

Anlass des Treffens auf dem Center Court des MTTC Iphitos war die Enthüllung des diesjährigen Siegerautos. Der Champion des Sandplatzevents darf sich heuer neben einem Siegerscheck über 88.125 Euro und 250 ATP-Weltranglistenpunkten auf einen brandneuen, vollelektrischen BMW i5 M60 freuen.

"Ich bin immer motiviert zu gewinnen. An diesen besonderen Preis habe ich gar nicht gedacht, als ich hierherkam. Es wird mir aber zusätzliche Motivation geben. Ich habe noch nie ein Auto bei einem Tennisturnier gewonnen, dies wäre also mein erstes," erklärte Auger-Aliassime.

Auger-Aliassime zum Auftakt gegen Marterer

Die Nummer 36 der Weltrangliste geht bei den BMW Open auf die Jagd nach seinem sechsten Turniersieg auf der ATP-Tour. In der ersten Runde bekommt es Auger-Aliassime mit dem Nürnberger Maximilian Marterer zu tun. Ein Gegner, der im Ranking zwar 65 Positionen hinter dem Nordamerikaner gelistet ist, die oft wechselhaften Bedingungen vor Ort allerdings bestens kennt.

„Es ist wie immer ein großartiges Teilnehmerfeld hier“, stellte der Mann aus Montreal fest. „In den vergangenen Jahren habe ich aus der Ferne zugeschaut. Dieses Jahr werde ich Teil des Spielerfelds sein. Die Wettbewerbe auf der Tour sind immer hart, und diese Woche wird keine Ausnahme sein. Du musst dein Bestes geben, um dieses Auto zu verdienen.“

Auf die Frage nach seinen Erwartungen an München abseits des Platzes antwortete Auger-Aliassime mit einem Lächeln: "Ich möchte immer gut essen. Ich hoffe also, ein paar gute Restaurants zu finden. Matches können anstrengend sein. Ich möchte es daher auch ein wenig ruhig angehen lassen, entspannt bleiben und die Zeit mit meinem Team genießen." Das passende Wetter dazu hat er bereits mitgebracht.

Hier das Einzel-Tableau in München

