ATP München: Großer Sport und ein Überraschungsgast

Heute geht es bei den BMW Open mit der Qualifikation los. Schon am Freitag gab es auf der Anlage des MTTC Iphitos aber einiges zu sehen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.04.2024, 22:37 Uhr

© privat/tennisnet München ist bereit für Sascha Zverev und Holger Rune

Von Jens Huiber aus München

Wer zu spät kommt, der verpasst gerne mal ganz großen Sport. Denn davon ist allemal auszugehen: Wenn sich Michael Kohlmann, aktueller Head of Menüs Tennis im DTB und Davis-Cup-Kapitän, und Patrik Kühnen, Kohlmanns Vorgänger als Teamkapitän und Turnierdirektor in München, die Zeit nehmen, bei besten Verhältnissen eine Stunde lang auf dem Showcourt gleich vor dem Clubhaus beim MTTC Iphitos zu trainieren, dann kann auch der ambitionierte Laie noch etwas lernen.

© privat/tennisnet Turnierchef Patrik Kühnen und Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann am Freitag beim MTTC Iphitos

Kühnen ist nicht nur ihn absoluter körperlicher Bestform, auch die Laune stimmt. Denn bei der letzten Ausgabe der BMW Open als 250er-Event sind alle neun (!) Turniertage ausverkauft. Ja, auch für die Qualifikation, die heute beginnt, sind keine Tickets mehr verfügbar.

© privat/tennisnet Einmal noch 250er ...

Zverev und Rune am Freitag noch in Monte-Carlo

Die beiden designierten Hauptdarsteller haben in München am Freitag ja noch gefehlt: Holger Rune, Titelträger in den Jahren 2022 und 2023, und Alexander Zverev hatten noch Verpflichtungen in Monte-Carlo. Rune zeigte dabei gegen Jannik Sinner eine starke Leistung, verlor dennoch in drei Sätzen. Zverev musste noch (erfolgreich) im Doppel mit Marcelo Melo ran. Auch die deutsche Nummer eins hat in München ja schon zweimal den Titel geholt.

Einen mehr hat Philipp Kohlschreiber in seiner Bilanz stehen. Der Rekordchampion hat am Freitag auch beim Iphitos vorbeigeschaut, die Schläger im Gepäck. Man weiß ja nie. Aktiv haben sich schon Félix Auger-Aliassime und auf dem Center Court Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer gezeigt.

Um elf Uhr steht heute die Auslosung an, Auger-Aliassime, Hanfmann und Koepfer werden im 28er-Raster vertreten sein, ebenso wie Maximilian Marterer, der gerade noch reingerutscht ist, und auch Dominic Thiem und Jurij Rodionov. Als später Überraschungsgast hat Turnierchef Kühnen noch Taylor Fritz organisiert, der US-Amerikaner war auch schon im vergangenen Jahr zu Gast in München. Und Fritz wird auch wieder Freundin Morgan Riddle mitbringen. Die sich großen Sport gerne ansieht. Und im Zweifel in den sozialen Medien feiert.

