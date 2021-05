ATP München: Hält der Regen Jan-Lennard Struff auf?

Jan-Lennard Struff spielt heute beim ATP-Tour-250-Turnier in München um seinen ersten Titel überhaupt. Sorgen macht das Wetter.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.05.2021, 09:20 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff steht vor seinem ersten Titelgewinn

Oberschiedsrichter Norbert Peick hat in München Jahr für Jahr einen direkten Draht nach oben. Oder zumindest eine funktionierende Wetter-App auf seinem Mobil-Telefon. Und also hat Peick dem Vernehmen nach für den Finalsonntag in München ein Trockenfenster von etwa zwei Stunden am späteren Nachmittag ausgemacht. Der ursprüngliche Starttermin für das Endspiel zwischen Jan-Lennard Struff und Nikoloz Basilashvili um 13:30 Uhr wackelt jedenfalls gehörig. Zumal in der bayerischen Landeshauptstadt am Samstagabend wie angekündigt der Regen einsetzte. Und auch am Morgen danach keine Anstalten machte, einfach ein paar Kilometer weiterzuziehen.

Struff und seinen Finalgegner aus Georgien wird dies zwar ein klein wenig ärgern, nachdem beide Spieler für das anstehende Turnier in Madrid aber nicht zu den ganz großen Favoriten zählen, wäre auch eine Verschiebung des Endspiels auf den Montag kein ganz großes Drama. 2015 mussten die Münchner das Traditionsturnier beim MTTC Iphitos bereits einmal um einen Tag verlängern. Und wurden mit einem epischen Endspiel zwischen Andy Murray und Philipp Kohlschreiber belohnt.

Murray nahm damals den Schwung aus München mit in die Caja Magica von Madrid - und holte sechs Tage nach dem Titel bei den BMW Open auch jenen in der spanischen Hauptstadt. Für Struff und Basilashvili hat die Auslosung von Madrid jeweils in Runde zwei spannende Optionen gebracht: Der Deutsche beginnt gegen einen Qualifikanten, könnte danach auf Jannik Sinner treffen. Und Basilashvili bekommt es mit dem spielmüden Benoit Paire zu tun - bevor es gegen Stefanos Tsitsipas ginge.

