ATP München: Holger Rune - der unsichtbare Titelverteidiger

Titelverteidiger Holger Rune soll morgen in das ATP-Tour-250-Turnier in München einsteigen. Bislang hat sich der Däne rar gemacht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.04.2024, 17:29 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Holger Rune kennt die Bedingungen in München

Von Jens Huiber aus München

Die Bilder aus dem vergangenen Jahr sind noch erstaunlich scharf in der Erinnerung verankert: Ein leicht übernächtigter Holger Rune gibt am Montag, also nur einen Tag nach seinem Finaleinzug in Monte-Carlo (das er gegen Andrey Rublev durchaus hätte gewinnen können), seine obligatorische Pressekonferenz. Und macht sich dann auf, um den zweiten Titel in München zu holen.

© Jürgen Hasenkopf Leicht übernächtigt - Holger Rune bei seiner PK 2023

Dass in diesem Jahr der dritte folgen könnte, ist keineswegs ausgeschlossen. Rune hat in Monte-Carlo seine Endspiel-Punkte zwar nicht verteidigen können, vor allem gegen Grigor Dimitrov und danach im Viertelfinale gegen Jannik Sinner zwei ansprechende Vorstellungen abgeliefert. Voraussetzung für einen neuerlichen Coup in München indes: körperliche Präsenz.

Rune kennt die Bedingungen in München

Denn gesehen haben Holger Rune bislang nur sehr wenige Menschen auf der Anlage des MTTC Iphitos. Am heutigen Mittwoch war für 16 Uhr ein Training avisiert, der nachmittägliche Platzregen hat diesen Termin schon mal in Schönheit sterben lassen. Genutzt hat den Übungscourt dagegen Félix Auger-Aliassime, der seit Freitag in München ist - und seine Erstrunden-Partie gegen Maximilian Marterer nur mit größter Mühe gewinnen konnte.

Rune soll am Donnerstag gegen Daniel Galan einsteigen, die Wettervorhersage räumt diesem Vorhaben gute Chancen ein. Kalt soll es bleiben, aber wenigstens trocken. Eine Verbesserung zu den bisherigen Tagen - abzüglich des Quali-Wochenendes, an dem man sich ohne Sonnenschutz-Faktor 50 nicht ins Freie wagen durfte.

Auf die Umstände in München sollte der zweimalige Titelverteidiger immerhin gut vorbereitet sein: Auch 2022 und 2023, als Rune im Endspiel jeweils gegen Botic van de Zandschulp bezwang, wurde nicht nur auf der Sonnenseite gespielt.

Die gute Nachricht für alle Rune-Fans: Am späteren Nachmittag hat Holger dann doch noch ein paar Bälle mit Kenneth Carlsen gespielt.

