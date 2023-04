ATP München: Holger Rune und die Kraft des Wiener Schnitzels

Holger Rune und München bleibt eine Kombination, die funktioniert. Zum zweiten Mal in Folge stürmt der Däne ohne Satzverlust in das Endspiel ders ATP-Tour-250-Turniers beim MTTC Iphitos. Bei sonnigen 20 Grad auf einem vollbesetzten Center-Court des MTTC Iphitos besiegte die Nummer 1 des Turniers am Samstagnachmittag den Australier Christopher O’Connell mit 6:3, 6:2.

von Florian Heer

zuletzt bearbeitet: 22.04.2023, 17:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Wird Holger Rune auch heute Abend seinem Speiseplan treu bleiben?

Von Florian Heer aus München

Zwar war Rune bei eigenem Aufschlag durchaus gefordert und musste acht Breakbälle abwehren, löste die Herausforderungen jedoch stets mit Bravour und war selbst effektiv, indem er seinem Gegenspieler insgesamt dreimal den Aufschlag abnahm.

"Es war ein solides Match von Anfang bis Ende. Es ist tricky gegen ihn zu spielen, aber ich hatte in dieser Woche bisher einen tollen Lauf. Trotzdem musste ich 100 Prozent geben und bin sehr zufrieden mit dem Niveau, das ich heute abrufen konnte“, sagte Rune im Anschluss an seine knapp eineinhalbstündige Partie.

Rune: Der Fokus liegt auf Verbesserung

„Ich gehe in jedes Match mit dem Ziel besser zu werden“, ergänzte die Nummer 7 der ATP-Weltrangliste. „Dies ist mir bisher gut gelungen. Heute lag der Fokus auf meinem Aufschlag und dem Return. Das lief sehr gut. Ich konnte einige Breaks erzielen und war solide bei meinen eigenen Service-Games. Das ist ein gutes Zeichen. Ich bin sehr glücklich.“

Auch kleine Unstimmigkeiten auf dem Platz scheinen den Teenager nicht aus dem Rhythmus zu bringen. Als es im siebten Spiel des ersten Satzes einige Diskussionen mit dem Schiedsrichter gab, wurde ein kleines Problem schnell gelöst. „Direkt im Blickfeld zu meinem Team stand ein Kameramann und ich bat ihn seinen Platz ein wenig zu verändern, was er dann auch tat. Alles war wieder gut“, klärte Rune im Rahmen seiner Pressekonferenz auf.

Gestärkt mit Wiener Schnitzel

In der bayrischen Landeshauptstadt fühlt sich das Nordlicht ohnehin pudelwohl, wobei er einen richtigen Lieblingsplatz noch nicht gefunden zu haben scheint. „Ich genieße jeden Abend mein Wiener Schnitzel im Hotel“, verkündete der 19-jährige mit einem breiten Lächeln im Gesicht.

„Ich mache einfach mein Ding. Es ist sehr friedlich und ruhig hier. Mir liegen die Bedingungen auf der Anlage, die nur unweit vom Hotel entfernt ist. Es ist für mich einfach ein schöner Moment.“

Neuauflage des Endspiels in München

Im morgigen Endspiel erwartet Rune ein alter Bekannter. Der letztjährige Finalist Botic van de Zandschulp besiegt im zweiten Halbfinale den an Nummer zwei gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz mit 6:4, 7:6 (2) nach einer Stunde und 48 Minuten Spielzeit.

Es bleibt lediglich zu hoffen, dass bei der Neuauflage des Championship-Matches der Sieger diesmal auch sportlich bestimmt wird. Im Jahr 2022 musste der Niederländer nach dem siebten Spiel im ersten Satz krankheitsbedingt aufgeben.

„Es war ein unglückliches Ende, was zu meinem ersten ATP-Titel führte“, erinnert sich Rune. „Auch für Botic war es ziemlich hart, da er ebenfalls in seinem ersten Endspiel stand. Ich hoffe auf ein komplettes Match morgen.“

Hier das Einzel-Tableau in München

munichmap