ATP München: Jan-Lennard Struff scheitert in Runde eins

Jan-Lennard Strff ist beim ATP-Tour-250-Turnier in München in Runde eins ausgeschieden. Der deutsche Davis-Cup-Spieler unterlag dem Schweizer Alexander Ritschard mit 5:7 und 5:7.

von SID

zuletzt bearbeitet: 18.04.2023, 16:37 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff ist in München ausgeschieden

Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier in München ein wenig überraschend in der ersten Runde gescheitert. Der 32 Jahre alte Warsteiner, der vergangene Woche beim Masters in Monte Carlo überzeugt überzeugt hatte, unterlag dem auf Rang 209 der Weltrangliste geführten Schweizer Qualifikanten Alexander Ritschard in genau zwei Stunden 5:7, 5:7.

Dagegen gewann Oscar Otte mit einer überzeugenden Leistung sein Auftaktmatch auf der Anlage des MTTC Iphitos. Der 29 Jahre alte Kölner besiegte den an Nummer fünf gesetzten Sandplatzspezialisten Sebastian Baez (Argentinien) 6:3, 7:5 und steht damit als dritter Deutscher neben Yannick Hanfmann (Karlsruhe) und Alexander Zverev (Hamburg) im Achtelfinale.

Zverev gegen O´Connell

Der an Nummer drei gesetzte Zverev steigt am Mittwoch gegen Christopher O'Connell (Australien) in das mit 630.705 Euro dotierte Turnier ein. O'Connell ist aktuell die Nummer 82 der Weltrangliste. Zverev könnte danach im Viertelfinale auf Otte treffen. Dem Halbfinalisten des vergangenen Jahres gelang gegen den Weltranglisten-30. Baez erst sein vierter Sieg in diesem Jahr.

Max Hans Rehberg verpasste hingegen in seinem erst dritten Match auf der Tour eine große Überraschung. Der 19 Jahre alte Münchner, nur die Nummer 412 der Weltrangliste, unterlag dem auf Rang 75 geführten Ungarn Marton Fucsovics 6:4, 6:7 (6:8), 3:6. Rehberg vergab dabei eine 4:1-Führung im zweiten Satz und im Tiebreak zwei Matchbälle.

