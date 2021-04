ATP München: Jannik Sinner sagt Start nach Barcelona-Halbfinaleinzug ab

Jannik Sinner wird nun doch nicht an den BMW Open 2021 teilnehmen. Der italienische Jungstar sagte seinen Start beim Turnier in München nach dem erfolgreichen Viertelfinale in Barcelona ab.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.04.2021, 22:27 Uhr

Jannik Sinner braucht kommende Woche eine Pause

Patrik Kühnen hat als Turnierdirektor bei den BMW Open schon viel erlebt, seit 2008 steht der ehemalige Davis-Cup-Spieler und Kapitän dem Traditionsevent beim MTTC Iphitos vor. Als Ex-Profi weiß Kühnen natürlich auch, dass die Spieler mit ihren Kräften haushalten müssen. Gerade in diesen Tagen, wo die Sandplatzsaison so richtig Fahrt aufnimmt, mit Madrid und Rom in den kommenden Wochen gleich zwei ATP-Masters-1000-Turniere warten.

Als Kühnen am Freitagnachmittag also vom Halbfinal-Einzug von Jannik Sinner in Barcelona erfuhr, wird er sich möglicherweise schon ausgemalt haben, dass es für einen Start kommende Woche in München nicht reichen wird. Zumal Kühnen selbst im Interview mit tennisnet.com vor ein paar Tagen noch die gute Turnierplanung von Chefcoach Riccardo Piatti im Team Sinner gelobt hatte.

Und also wird das Debüt von Jannik Sinner in München mindestens noch ein Jahr warten müssen. Die gute Nachricht immerhin: Mit Sebastian Korda hat Patrik Kühnen einen herausragenden Vertreter der #NextGen mit einer Wildcard bedacht. Der 20-jährige US-Amerikaner ist wie Sinner auf dem Weg nach oben, rangiert derzeit schon unter den besten 70 Spielern der Welt. Und möchte gerade in München in die Fußstapfen seines Vaters Petr treten - der hat bei den Offenen Bayerischen Tennismeisterschaften nämlich zweimal das Endspiel erreicht.