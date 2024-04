ATP München: Jurij Rodionov erspielt sich Duell mit Alexander Zverev

Jurij Rodionov ist mit einer starken Leistung in die zweite Runde des ATP-Tour-250-Turniers in München eingezogen. Dort trifft der Österreicher auf den Turnierfavoriten Alexander Zverev.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.04.2024, 12:56 Uhr

© Getty Images Jurij Rodionov darf in München nun gegen Alexander Zverev ran

Der erste Gegner von Alexander Zverev beim ATP-Tour-250-Turnier in München steht fest: es wird Jurij Rodionov sein. Der österreichische Davis-Cup-Spieler zeigte auf dem Court 1 des MTTC Iphitos eine ansprechende Leistung und setzte sich gegen Aleksandar Vukic mit 6:2 und 6:3 sicher durch. Vukic hat vor wenigen Tagen in Marrakech noch die österrichische Nummer eins, Sebastian Ofner, besiegt.

Während sich Rodionov mit Vukic duellierte, trainierte sein kommender Gegner auf dem Showcourt direkt beim Clubhaus. Vor vollen Rängen. Zverev hat das Turnier in München schon zwei Mal gewonnen, war aber 2022 wie auch 2023 jeweils schon im ersten Match gescheitert. Vor zwei Jahren an Holger Rune, 2023 dann an Christopher O´Connell. Zuletzt in Monte-Carlo hat Zverev ebenfalls gegen einen Österreicher eröffnet - und Sebastian Ofner keine Chance gelassen.

Thiem schon am Montag gescheitert

Rodionov wiederum ist gut in Form nach München gekommen. Vergangene Woche erreichte der Linkshänder beim Challenger in Madrid die Vorschlussrunde, unterlag dort nur knapp dem Schweizer Leandro Riedi. Mit Dominic Thiem ist der zweite rot.weiß-rote Starter in der bayerischen Landeshauptstadt ja schon am Montag ausgeschieden.

Ausgeschieden ist in den frühen Dienstagsspielen dagegen ein Lokalmatador: Dominik Koepfer musste sich nämlich dem München-Champion von 2019, Cristian Garin aus Chile, mit 6:7 (3) und 3:6 geschlagen geben.

