ATP München: Kevin Krawietz und Andreas Mies holen Heimsieg

Kevin Krawietz und Andreas Mies haben den Doppel-Wettbewerb beim ATP-Tour-250-Turnier in München gewonnen. Die beiden Deutschen besiegten Rafael Matos und David Vega Hernandez mit 4:6, 6:4 und 10:7.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.05.2022, 13:11 Uhr

© Florian Heer Andreas Mies und Kevin Krawietz in München

Kevin Krawietz und die Doppel-Konkurrenz in München: Das ist auch 2022 eine Liebesgeschichte. Denn Krawietz gewann wie schon im Vorjahr den Titel, diesmal an der Seite von Stammpartner Andreas Mies. Die zweimaligen French-Open-Champions gewannen im Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers beim MTTC Iphitos gegen Rafael Matos aus Brasilien und dessen spanischen Partner David Vega Hernandez mit 4:6, 6:4 und 10:7.

Der erste Satz wurde im zehnten Spiel entschieden. Vega Hernandez und Matos nutzten ihren zweiten Satzball, ein Volley von Krawietz blieb im Netz hängen. Der zweite Akt sah zunächst nach einer klaren Sache für Krawietz und Mies aus, die mit 5:1 in Führung gingen. Dennoch mussten die Lokalmatadoren noch einmal zittern, ehe Krawietz zum 6:4 ausservierte. Im Match-Tiebreak hatten die Deutschen stets die Nase vorne, bei 4:2 wurden erstmals die Seiten gewechselt.

Wenige Augenblicke später stellte Krawietz mit einer mächtigen Rückhand auf 8:4, diesen Vorsprung sollten die beiden Hausherren nicht mehr aus der Hand geben. Den Schlusspunkt setzte dann Mies mit einem Vorhand-Return auf die Linie.

Titel Nummer fünf für "Kramies"

Für Kevin Krawietz und Andreas Mies war es der fünfte gemeinsame Turniersieg, Krawietz hatte im vergangenen Jahr ebenfalls in München gewonnen. Damals an der Seite von Wesley Koolhof. Mies kurierte zu dieser Zeit gerade eine Knieverletzung aus. In der vergangenen Woche konnten "Kramies" in Barcelona reüssieren.

Der Finaleinzug von Vega Hernandez und Matos stand andererseits schon in Runde eins auf der Kippe: Da mussten die beiden gegen Daniel Altmaier und Oscar Otte einen Matchball abwehren. Was ihnen nur hauchzart mit einem Ball gelang, der die Linie nur noch gestreichelt hatte.

Im Einzel kommt es am Sonntagnachmittag zum Aufeinandertreffen zwischen Holger Rune aus Dänemark und Botic van de Zandschulp aus den Niederlanden. Für beide Spieler geht es um den ersten Titel auf der ATP-Tour überhaupt.

