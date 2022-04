ATP München: Kevin Krawietz und Andreas Mies kurz vor Heimsieg

Kevin Krawietz und Andreas Mies haben mit einem 7:5 und 6:3 gegen Harri Heliovaara und Lloyd Glasspool das Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in München erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.04.2022, 13:05 Uhr

© Getty Images Andreas Mies und Kevin Kraweietz am Montagabend bei der Playsers´ Party in München

Das Wetter am Samstagvormittag gestaltete sich in München eher bescheiden, darüber hinaus hatte der Spielplan „nur“ ein Doppel für 11:30 Uhr Ortszeit versprochen. Die Tribünen beim MTTC Iphitos waren dennoch fast voll. Denn Kevin Krawietz und Andreas Mies spielten um den Einzug in das Endspiel beim traditionsreichen ATP-Tour-250-Event in der bayerischen Landeshauptstadt. Und die zweimaligen French-Open-Champions enttäuschten nicht: „Kramies“ setzten sich gegen Harri Heliovaara und Lloyd Glasspool mit 7:5 und 6:3 durch.

Die beiden Deutschen haben erst vergangene Woche in Barcelona ihren vierten gemeinsamen Titel geholt, und das, nachdem die Saison nicht nach Wunsch losgegangen ist. In München geht es für Kevin Krawietz morgen auch um die Titelverteidigung: Im vergangenen Jahr hatte der Lokalmatador an der Seite von Wesley Koolhof triumphiert.

Im Endspiel wartet nun eine Überraschungspaarung: Denn Rafael Matos und David Vega Hernandez hatte vor Turnierbeginn wohl niemand auf dem Zettel. Zumal der Brasilianer und sein spanischer Partner schon in Runde eins einen Matchball gegen Daniel Altmaier und Oscar Otte abwehren mussten.

Hier das Doppel-Tableau in München