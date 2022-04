ATP München live: Alexander Zverev vs. Holger Rune im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Avhtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in München auf Holger Rune. Das Match gibt es live im TV und Livestream ab 13 Uhr bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.04.2022, 12:57 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev beginnt heute seinen Angriff auf München-Titel Nummer drei

Es wird die erste Begegnung zwischen dem Turnierfavoritien und zweimaligen München-Champion Zverev und dem aufstrebenden jungen Dänen werden. Rune hatte in der ersten Runde mit Jiri Lehecka im ersten Satz einige Mühe, konnte sich aber schließlich doch behaupten.

Ihr wollt das Turnier in München live im TV oder Stream sehen? Dann holt Euch das Sky Ticket für einen Monat. Sky überträgt dieses Event und noch weitere ATP-Turniere wie etwa die beiden Masters-1000er in Madrid und Rom.

Alexander Zverev fühlt sich in München bekanntlich sehr wohl, hier soll es endlich mit dem ersten Championat in dieser Saison klappen. Bislang stand der Deutsche 2022 lediglich in einem Finale: In Momtpellier unterlag er Alexander Bublik.

Zverev vs. Rune - hier gibt es einen Livestream

Das Matchzwischen Alexander Zverev und Holger Rune gibt es live im TV und Livestream ab 13 Uhr bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in München