ATP München live: Dominic Thiem vs. Constant Lestienne im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde des ATP-Tour-250-Turniers in München auf Constant Lestienne. Die Partie gibt es ab ca. 14:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.04.2023, 22:44 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem trifft erstmals auf Constant Lestienne

Das erste Match überhaupt zwischen Dominic Thiem und Constant Lestienne ist als drtte Partie nach elf Uhr angesetzt, der mittlere Nachmittag sollte es also werden. Thiem hätte eigentlich von Turnierdirektor PatrickKühnen eine Wildcard bekommen, rutschte nach mehreren Absagen dann doch noch "regulär" ins 28er-raster.

Gemäß ATP-Weltrangliste wäre übrigens der 30-jährige Franzose Favorit: Denn Lestienne liegt als Nummer 60 der Welt relativ klar vor Thiem, der aktuell als Nummer 101 firmiert.

Thiem vs. Lestienne - wo es einen Livestream gibt

Die Partie zwischen Dominic Thiem und Constant Lestienne gibt es ab ca. 14:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in München

