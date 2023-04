ATP München live: Dominic Thiem vs. Marc-Andrea Huesler im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft im Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in München auf Marc-Andrea Huesler. Das Match gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.04.2023, 13:51 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Dominic Thiem trifft erstmals auf Marc-Andrea Huesler

Erstes Aufeinandertreffen zwischen Dominic Thiem und Marc-Andrea Huesler auf der ATP-Tour überhaupt - und es ist gut, dass sich da zwei Männer treffen, die in Alpenrepubliken groß geworden sind. Denn auch am Donnerstag herrschen in München deutlich einstellige Temperaturen.

Thiem und Huesler sollten sich darauf aber gut eingestellt haben, schließlich trainieren die beiden schon mehrere Tage in der bayerischen Landeshauptstadt. In Runde eins profitierte Dominic Thiem von der Aufgabe von Constant Lestienne, Marc-Andrea Huesler besiegte Kyle Edmund in drei Sätzen.

Thiem vs. Huesler - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Marc-Andrea Huesler gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in München

munichmap