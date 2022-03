ATP München: Nach Alexander Zverev gibt auch Casper Ruud Zusage

Beim traditionsreichen ATP-Tour-250-Turnier in München wird neben Alexander Zverev ein zweiter Top-Ten-Spieler am Start sein: Casper Ruud, der in der vergangenen Saison in Bastad, Gstaadund Kitzbühel drei Sandplatz-Turniere en suite gewonnen hat, wird zum vierten Mal beim MTTC Iphitos aufschlagen.

von PM/red

zuletzt bearbeitet: 01.03.2022, 12:17 Uhr

© Getty Images Casper Ruud wird in München wohl der erste Herausforderer von Alexander Zverev sein

Erstmalig ist es den Veranstaltern der BMW Open by American Express gelungen, zwei Top Ten-Spieler für das ATP 250er Turnier zu verpflichten. Casper Ruud, aktuell die Nummer acht der Welt, wird neben Alexander Zverev (ATP Nr. 3) bei der 106. Ausgabe vom 23. April bis 01. Mai in München aufschlagen. Der 23-jährige Norweger legte im vergangenen Jahr einen der steilsten Aufstiege der Tour hin, gewann gleich sechs ATP-Turniere in den vergangenen neun Monaten! So auch kürzlich das Turnier in Buenos Aires, bei dem sich der Sandplatzspezialist nach Verletzungspause sehr eindrucksvoll zurückmelden konnte.

Auch München ist für Casper Ruud alles andere als unbekanntes Terrain, so erhielt er im Jahr 2017 und 2018 als Teenager eine Wildcard und konnte sich 2021 bereits bis ins Halbfinale spielen. „Casper ist einer der aktuell aufstrebendsten Spieler der Tour und ich freue mich persönlich sehr, dass wir ihn weiterhin für die BMW Open by American Express verpflichten konnten. Er spiegelt perfekt unsere Philosophie junger, ambitionierter Spieler wider, denen wir langfristig ein optimales Umfeld in München geben möchten“, so Turnierdirektor Patrik Kühnen. Auch der Norweger selbst ist heiß auf den Center Court beim MTTC Iphitos: „Ich freue mich sehr, nach München zurückzukommen und werde natürlich alles daransetzen, meinen ersten Titel auf deutschem Boden zu holen!“

Der Saisonstart verlief für Ruud nicht ganz rund: Zwar gewann er in Buenos Aires den bereits siebenten Titel seiner Karriere, für die Australian Open und für die Turniere nach Buenos Aires musste Ruud wegen einer Fußverletzung aber absagen. Der Wiedereinstieg in die Tour ist für das ATP-Masters-1000-Event in Indian Wells geplant.