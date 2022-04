ATP München: Oscar Otte nach Sieg gegen Reilly Opelka im Viertelfinale

Oscar Otte ist in das Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turnier in München eingezogen. Der letzte verbliebene Deutsche im Einzel-Tableau gewann gegen Reilly Opelka mit 7:6 (4) und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.04.2022, 17:18 Uhr

© Getty Images Oscar Otte steht in München im Viertelfinale

Otte muss nach dem Aus von Alexander Zverev am Mittwoch die Hoffnungen auf einen Heimsieg im Einzel in München alleine schultern. Im ersten Satz wehrte der Kölner bei eigenem Aufschlag zwei Satzbälle ab, vergab vor dem Tiebreak dann allerdings ebenfalls fünf Breakchancen gegen Opelka. In der Kurzentscheidung hatte Otte dann die Nase mit 7:4 vorne.

In Durchgang zwei reichte ihm ein frühes Break, das er bis zum 5:2 ohne große Probleme behauptet. Nach 85 Minuten gab es dann bei Aufschlag Opelka den ersten Matchball. Der US-Amerikaner setzte eine Vorhand ins Aus, Oscar Otte durfte sich von den zahlreichen Fans beim MTTC Iphitos feiern lassen. Im Viertelfinale am Freitag geht es nun entweder gegen Hugo Gaston oder gegen Alejandro Tabilo.

Im Match vor jenem von Otte hatte Casper Ruud große Probleme mit Alex Molczan. Ruud stand im dritten Satz oft am Rande eines Breaks, konnte aber mit einer konzentrierten Leistung doch noch mit 3:6, 6:4 und 6:4 gewinnen. Im Viertelfinale spielt der Norweger nun gegen Botic van de Zandschulp.

