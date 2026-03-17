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ATP München: Stärkstes Spielerfeld der Turniergeschichte in den Startlöchern

Das Spielerfeld der diesjährigen BMW Open by Bitpanda hat es in sich. Nachdem am gestrigen Montagabend – traditionell vier Wochen vor Turnierbeginn – die Meldefrist für das ATP 500-Event endete, kann der Veranstalter heute ein absolutes Weltklassefeld verkünden.

von PM

zuletzt bearbeitet: 17.03.2026, 12:08 Uhr

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© BMW Open by Bitpanda Alexander Zverev führt das Feld in München an

Fans und Besucher dürfen sich vom 11. – 19. April (Hauptfeld ab 13. April) auf eine beeindruckende Zahl an klangvollen Namen freuen. Angeführt von den Starspielern Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton und Alexander Bublik schlagen insgesamt acht Spieler aus den Top 20 der Weltrangliste beim MTTC Iphitos auf – eine Premiere für das Münchner Traditionsturnier.

Mit dabei zwei der spannendsten Youngster der Tour: der Tscheche Jakub Menšík (20), Sieger des Miami Masters 2025, sowie der Italiener Flavio Cobolli (23), der sich 2026 bereits den Titel beim ATP 500-Turnier in Acapulco sichern konnte. Komplettiert wird die Top 20-Riege durch den Italiener Luciano Darderi, der in diesem Jahr bereits das Sandplatzturnier in Santiago gewann, sowie den letztjährigen München-Halbfinalisten Francisco Cerúndolo.

Fonseca kommt nach München

Erstmalig in München auf der Meldeliste: Einer der aktuellen Shootingstars schlechthin, Joao Fonseca aus Brasilien. Der 19-jährige sorgte im letzten Jahr mit zwei Turniersiegen in Basel und Buenos Aires für Furore, ist bekannt für absolutes Offensivtennis.

Dazu gesellen sich weitere prominente Namen wie der Kanadier Denis Shapovalov und der Pole Hubert Hurkacz, beide ehemalig Top 10 der Weltrangliste. Ebenfalls dabei der 37-jährige Marin Cilic, US Open-Sieger 2014 und Wimbledon-Finalist 2017, sowie Stefanos Tsitsipas. Der Grieche wird Mitte April seine Premiere in München feiern und dürfte zu den Spielern zählen, denen man in der ersten Runde aus dem Weg gehen möchte. Der heute 27-Jährige kann bereits auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken: dreifacher Champion beim Monte Carlo-Masters, Sieger der ATP Finals sowie zweimaliger Finalist bei einem Grand Slam-Turnier.

„Wir sind stolz, den Tennisfans in diesem Jahr das wohl hochkarätigste Spielerfeld der Turniergeschichte präsentieren zu können. Das unterstreicht, dass München bereits im zweiten Jahr als ATP 500-Turnier eine Top-Adresse auf der ATP Tour ist“, so Veranstalter Christian Okon, MMP Event.

„Mit acht Top 20-Spielern, absoluten Starspielern und einigen der spannendsten jungen Talente der Tour ist das Feld in diesem Jahr so attraktiv wie nie zuvor. Dazu kommen große Namen wie Marin Cilic oder Stefanos Tsitsipas – das verspricht hochklassige und spektakuläre Matches ab Tag eins“, fügt Patrik Kühnen, Turnierdirektor der BMW Open by Bitpanda, hinzu.

Letzte Tickets für die ersten Turniertage erhältlich

Weltklassetennis gibt es für die Besucher also ab der ersten Runde, am Turniermontag und Dienstag, zu sehen. Alle Spieler, darunter also auch Zverev, Fritz, Shelton, Bublik, Fonseca oder Tsitsipas werden an diesen Tagen in ihre ersten Matches starten. Letzte Tickets sind aktuell noch für Montag – Donnerstag sowie die Qualifikation erhältlich unter www.bmwopen.de. Für den Viertelfinalfreitag und das Finalwochenende sind bereits alle Tickets vergriffen. Es lohnt sich also schnell zu sein, wenn man die Top Stars noch live in München erleben möchte.