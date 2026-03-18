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Fonseca und Tsitsipas in München? Darauf darf man sich freuen

Immer mal was Neues bei den BMW Open: Bei der am 13. April startenden Ausgabe werden erstmals Joao Fonseca und Stefanos Tsitsipas aufschlagen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.03.2026, 11:07 Uhr

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© Getty Images Joao Fonseca wird erstmals in München aufschlagen

Es spricht in jeder Hinsicht für Turnierdirektor Patrik Kühnen, dass es ihm gelungen ist, Joao Fonseca für das am 13. April beginnende ATP-Tour-500-Turnier in München zu gewinnen. Kühnen wollte Fonseca schon im vergangenen Jahr gerne beim MTTC Iphitos aufschlagen sehen, da hast der brasilianische Teenager noch andere Pläne. In ein paar Tagen kommt Fonseca aber dann doch zu den BMW Open. Darauf dürfen sich die Fans freuen.

Wie auch auf Stefanos Tsitsipas. Von Ruhm und Glanz ist zwar wenig über, wie Rainhard Fendrich eventuell singen würde, aber Tsitsipas ist immer noch ein aufregender Spieler. Alleine die Interaktionen mit Vater Apostolos in der Box sind das Eintrittsgeld wert. In der jüngeren Vergangenheit hatte Tsitsipas um München einen Bogen gemacht, im Zweifel lieber in Barcelona aufgeschlagen.

Zverev wichtigster Mann in München

Der wichtigste Spieler im Teilnehmerfeld ist und bleibt aber natürlich der Titelverteidiger und insgesamt dreimalige Champion in München: Alexander Zverev. 2025 war Zverev nur ein einziges Championat vergönnt, er hat dieses in München gefeiert. Was, wer sich erinnern kann, auch keine eindeutige Sache war: Denn im Viertelfinale besiegte sich Tallon Griekspoor eher selbst als dass Zverev viel dazu beitrug. Aber gut: Danach folgten zwei souveräne Vorstellungen, vor allem jene im Endspiel gegen Ben Shelton.

Eben der wird auch 2026 aufschlagen, genauso wie Landsmann Taylor Fritz. Als Finalist von 2024 weiß Fritz, wie man in München auch bei widrigen Bedingungen spielt (und damals waren sie sehr widrig). Die Niederlage im Endspiel gegen Jan-Lennard Struff schmerzt Fritz womöglich noch immer - denn so nah war er an einem Titel auf Sand nicht mehr dran.

