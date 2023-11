ATP: München steigt 2025 in die 500er-Kategorie auf

Tolle Neuigkeiten für die deutschen Tennisfans: Die BMW Open in München werden ab 2025 als Turnier der ATP-500-Kategorie gespielt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.11.2023, 15:41 Uhr

Es hat etwas länger gedauert, aber seit heute ist die Bestätigung da: Die BMW Open, die traditionell beim MTTC Iphitos in München ausgetragen werden, steigen ab dem Jahr 2025 in die Katogrie der ATP-Tour-500-Turniere auf. Damit wird München neben HalleWestfalen und Hamburg das dritte 500er-Event auf der ATP-Tour in Deutschland werden. Möglich wurde dies, weil die ATP die Anzahl der 500er von 13 auf 16 gesteigert hat. Neben München werden noch Doha und Dallas aufgewertet.

Terminlich wird man in Müncehn in derselben Woche im April bleiben wie schon 2023. Das Preisgeld wird auf 2,5 Millionen Euro erhöht. Der MTTC Iphitos hatte sich gemeinsam mit der Champ AG von Florian Leitgeb für den Erhalt der Lizenz beworben.

Auf den Tennisclub im Norden Münchens kommen mit der Aufwertung auch neue Auflagen zu: So müssen die Zuschauerkapazitäten erhöht werden. Eine Aufgabe, die die Veranstalter vom MTTC Iphitos gerne annehmen.