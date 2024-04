ATP München: Struff macht gegen van de Zandschulp das Licht aus

Jan-Lennard Struff ist mit einem 7:6 (0) und 6:4 gegen Botic van de Zandschulp in das Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in München eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.04.2024, 19:56 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff war am Donnerstag für alle Eventualitäten gerüstet

Die gute, alte Weisheit, wonach die realen Verhältnisse viel dunkler sind als dies die TV-Bilder hergeben, hat sich auch am Donnerstagabend bestätigt. Denn das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Botic van de Zandschulp konnte aufgrund der Wetterumstände erst rechtschaffen spät gestartet werden. Und nachdem sich kurz vor 19 Uhr auch noch eine Wolke vor die Sonne (!) schob, da wurde es auf dem Center Court beim MTTC Iphitos so richtig finster. Was Struff zum Anlass nahm, sich nach einem glanzvollen Tiebreak im ersten Satz noch mehr zu beeilen. Am Ende hieß es 7:6 (0) und 6:4 für den Warsteiner.

Für van de Zandschulp war die Niederlage bitter: Denn in den vergangenen beiden Jahren hatte der Niederländer das Endspiel erreicht. Nun fallen ihm diese Punkte aus dem Ranking, van de Zandschulp wird aus den ersten 100 fallen. Nächster Gegner von Struff wird Félix Auger-Aliassime sein, der gegen Taro Daniel in zwei Sätzen gewann.

Zverev morgen gegen Garin

Gleichzeitig mit Struff war auch ein weiterer Lokalmatador im Einsatz: Yannick Hanfmann verpasste aber die Chance, ins Viertelfinale von München einzuziehen. Hanfmann verlor gegen Marc-Andrea Huesler glatt mit 2:6 und 4:6.

Früher am Nachmittag konnten sich zwei der Mitfarotien auszeichnen. Zunächst hatte Taylor Fritz mit Thiem-Bezwinger Alejandro Moro Canas beim 6:3 und 6:1 keine Probleme, danach gestaltete Titelverteidiger Holger Rune seinen Auftakt gegen Daniel Elahi Galan mit 6:4 und 6:2 erfolgreich. Rune spielt im Viertelfinale gegen Huesler.

Alexander Zverev wiederum hatte am Donnerstag frei. Und muss morgen gegen Cristian Garin ran, gegen den er in München 2019 verloren hat.

Hier das Einzel-Tableau in München