ATP München: Taylor Fritz startet spät - aber erfolgreich

Taylor Fritz ist beim ATP-Tour-250-Turnier in München mit einem 6:3 und 6:1 gegen Alejandro Moro Canas sicher ins Viertelfinale eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.04.2024, 14:31 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Taylor Fritz am Donnerstag in München

Schneefall auch am Donnerstag in München, zumindest in den frühen Morgenstunden. Das konnte Taylor Fritz aber nichst anhaben - der US-Amerikaner ist zwar erst zum zweiten Mal in der bayerischen Landeshauptstadt, mit den hier herrschenden Wettergegebenheiten aber bereits bestens vertraut. Und spielerisch hat Fritz natürlich auch einiges drauf: Er gewann gegen den spanischen Qualifikanten Alejandro Moro Canas mit 6:4 und 6:1 und zog damit ins Viertelfinale ein. Dort trifft Fritz morgen auf Jack Draper. Der Brite hatte sich schon gestern mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Rudi Molleker für die Runde der letzten acht qualifiziert.

Damit stehen zunächst einmal drei Viertelfinalisten fest. Der Dritte im Bunde ist Alexander Zverev, der am Mittwoch Jurij Rodionov in zwei Sätzen in die Schranken wies.

Als nächster Mitfavorit geht nun der Titelverteidiger auf den Center Court des MTTC Iphitos: Holger Rune bestreitet nämlich seine Auftaktpartie gegen Daniel Elahi Galan. Danach ist die Partie von Jan-Lennard Struff gegen Botic van de Zandschulp angesetzt. Der Niederländer hat in den vergangenen beiden Jahren in München jeweils das Endspiel erreicht.

