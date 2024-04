ATP München: Und am Ende wird doch alles gut

Bei den BMW Open stehen heute die Viertelfinalpartien an. Programmgemäß. Davon war nicht zwingend auszugehen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.04.2024, 21:59 Uhr

© Getty Images Ein Vollprofi: Félix Auger-Aliassime in München

Von Jens Huiber aus München

Holger Rune hat bei seiner ersten Pressekonferenz bei den BMW Open 2024 sehr aufgeräumt gewirkt, der Auftakt gegen Daniel Elahi Galan war ein lockeres Warmlaufen. Im wahrsten Sinne des Wortes - denn in den vergangenen beiden Tagen hat es in München geschneit, teilweise richtig fette Flocken. Rune hat ein langes Shirt unter seiner regulären Arbeitskleidung getragen, so wie die meisten anderen Athleten auch, die am Donnerstag im Einsatz waren.

Die späte Anreise von Rune hatte natürlich ihre Tücken: „Ich hatte keine Zeit, mich an die Hitze zu gewöhnen“, sagte der zweimalige Titelverteidiger tatsächlich. Um sich selbst gleich wieder einzufangen. Aber so sei das halt: Normalerweise müsse er sich an Turnierorten erst einmal an die hohen Temperaturen anpassen.

Auger-Aliassime auf Mini-Court

Sollten diese am heutigen Viertelfinaltag hoch einstellig werden - und das bei Trockenheit - würde das bei Spielern und Fans schon für Begeisterung sorgen. Beide Parteien und auch die Ballkinder und das Linienpersonal machen aus der Situation indes das Beste. Und auch Turnierchef Patrik Kühnen lässt sich seinen Optimismus nicht nehmen. Denn das feuchte Wetter kann den Courts beim MTTC Iphitos offenbar nichts anhaben. Der Grund dafür ist selbst an einem so nassen Tag wie dem gestrigen zu sehen: Während sich eine Schlange an Gästen auf den Weg zu einer Party im VIP-Bereich macht, werden die Plätze noch einmal richtig massiv bewässert.

Und zwar alle. Denn die Vorhersage ist nicht gerade überwältigend gut. Und da kann es schon passieren, dass auch ein oder zwei Matches der Runde der letzten acht auf einen kleineren Schauplatz verlegt werden muss. So wie gestern: Da hat Félix Auger-Aliassime gezeigt, dass er einfach Vollprofi ist. Und die unangenehme Aufgabe Tara Daniel auf dem drittgrößten Court mit Minitribüne gelöst. Heute spielt der Kanadier gegen Jan-Lennard Struff.

Struff macht es spannend

Der wiederum hätte fast noch für eine kleine Ergänzung des Freitags-Spielplans gesorgt: Struff führte mit Satz und Break gegen Boot van de Zandschulp, musste dann das Rebreak hinnehmen. Hätte der Niederländer den zweiten Akt gewonnen - eine Beendigung des Matches wäre aufgrund der Lichtverhältnisse nicht möglich gewesen. Aber Struff schaltete als Returnspieler noch einmal einen Gang höher und gewann in zwei Sätzen. So wurde am Ende doch alles gut. Wie so vieles dieser Tage in München.

