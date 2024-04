ATP München: Was bringt der Osterhase 2025?

Im kommenden Jahr wird in München erstmals ein Turnier der 500er-Kategorie ausgetragen. Auf die Veranstalter kommen spannende Herausforderungen zu.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.04.2024, 20:49 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Wie lange wird noch auf diesem Center Court beim MTTC Iphitos gespielt?

Michael Kohlmann, der Head of Men’s Tennis im Deutschen Tennis Bund, hat einen weiten Planungshorizont. So erfährt man von Kohlmann schon jetzt, dass die erste Ausgabe des Münchner Turniers auf 500er-Level mitten in die bayerischen Osterferien fallen wird. Was natürlich keinen Einfluss auf das haben wird, was Dauerthema in der gerade abgelaufenen Turnierwoche war: das Wetter.

Bei der Abschlusspressekonferenz hatte Dr. Fabian Tross, der Vorsitzende des MTTC Iphitos, allerdings eine interessante Bemerkung parat: Man habe schon vor ein paar Jahren ein meteorologisches Gutachten in Auftrag gegeben, das im Grunde aussagt, dass es keinen Unterschied macht, ob das Turnier nun Mitte April oder Anfang Mai stattfindet. Was ja auch für dieses Jahr gilt: Denn in der Woche vor den Internationalen Bayerischen Tennismeisterschaften konnte man die Tage sehr gut in T-Shirt und kurzer Hose rumbringen.

Zverev wird das Zugpferd bleiben

Ändern wird sich das Layout des mondänen Clubs im Münchner Norden, vor dem Clubhaus wird ein temporärer Center Court errichtet. Früher oder später wird der bestehende größte Court geopfert, aber wohl erst dann, wenn ein komplett neues Stadion steht. Spätestens 2027.

Und das Spielerfeld? Wird sich da etwas durch die Hochstufung ändern? Das große Zugpferd wird Alexander Zverev bleiben, andererseits ist die Konkurrenz durch Barcelona alleine, Achtung, wetterbedingt groß. Die Spanier und Südamerikaner zieht es mit wenigen Ausnahmen nach Katalonien, vielleicht folgen ein paar US-Amerikaner dem Beispiel von Taylor Fritz, der um Haaresbreite mit einem Fabrikat aus der Münchner Autoproduktion abgereist wäre.

Alles ist offen, man merkt den Verantwortlichen der BMW Open die Vorfreude an. Auch weil man weiß, dass man nach wie vor auf den Titelsponsor zählen darf. Ostern 2025 kann kommen.