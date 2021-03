ATP: Musetti und Sinner - die jungen Italiener greifen an

Lorenzo Musetti und Jannik Sinner zeigen bei den ATP-Tour-500-Turnieren in dieser Woche groß auf: Während der eine im Viertelfinale von Acapulco steht, hat es der andere in Dubai ebenfalls unter die letzten acht geschafft.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.03.2021, 08:21 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti steht in Acapulco im Viertelfinale

Ja, auch aus Sicht der italienischen Tennisfans gibt es hier und da eine schlechte Nachricht: Matteo Berretini, die Nummer eins, laboriert nach wie vor an einer Bauchmuskelverletzung. Und Fabio Fognini ist im Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Acapulco gegen Cameron Norrie eher schmucklos ausgeschieden. Ebenso wie Lorenzo Sonego, der in Dubai gegen den Überraschungsmann der Australian Open, Aslan Karatsev, in drei Sätzen verlor. Es spricht aber für die Italiener, dass sie dennoch zwei Vertreter in den jeweiligen Viertelfinali aufzuweisen haben: Lorenzo Musetti in Acapulco, Jannik Sinner in Dubai.

Und es lässt sich gar nicht so einfach sagen, welcher der beiden Teenager in den vergangenen Tagen mehr zu beeindrucken wusste: Musetti setzte sich nach überstandener Qualifikation in Runde eins gegen Diego Schwartzman durch. Es war der erste Erfolg des 19-Jährigen gegen einen Top-Ten-Spieler. Musetti legte gegen Frances Tiafoe gleich nach, gewann einen Thriller im Tiebreak des dritten Satzes.

Sinner wiederum machte es gegen Roberto Bautista Agut im Achtelfinale von Dubai ähnlich spannend, gewann gegen den spanischen Veteran mit 6:4, 3:6 und 7:5. Auf eine gänzlich andere Art und Weise als sein gleichaltriger Landsmann: Während Musetti nämlich die einhändige Rückhand in der Tradition eines Stan Wawrinka oder Roger Federer pflegt, gibt Sinner beidhändig Gas. Und während der Südtiroler mit seinem Aufschlag zu vielen freien Punkten kommt, muss Musetti bei eigenem Service einen anderen Spielaufbau wählen.

Becker hält viel von Sinner

Jannik Sinner hat in diesem Jahr in Melbourne schon ein Turnier auf der ATP-Tour gewonnen, es war das zweite Championat nach dem Erfolg in Sofia im vergangenen Herbst. Aktuell Platz 32 ist sicherlich noch nicht das Limit von Sinner, von dem Boris Becker vor nicht allzu langer Zeit gemeint hat, er hätte das Potenzial zur Nummer eins. Lorenzo Musettis Ranking ist noch dreistellig, das könnte sich nach dieser Woche ändern - sollte der Newcomer sein Viertelfinale in Acapulco gegen Grigor Dimitrov gewinnen.

"Jeder ist anders, hat einen anderen Stil", erklärte Sinner in Dubai nach seinem Einzug ins Viertelfinale. "Musetti ist ein, großes, großes Talent. Er kann mit dem Ball alles anstellen, ist physisch bereits sehr stark. Ich glaube, er ist wie Lorenzo Sonego auch ein großartiger Spieler. Er schlägt gut auf und geht immer auf Gewinnschläge." Diese Erfahrung mussten Stan wawrinka und Kei Nishikori auch schon machen - im vergangenen Jahr beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom. Dort hat sich übrigens auch Jannik Sinner erstmals auf der ganz großen Bühne gezeigt: 2019 mit einem Sieg gegen Steve Johnson.

Seit diesem Auftritt ist Jannik Sinner so richtig durchgestartet. Und noch lange nicht am Ziel. "Natürlich muss ich noch überall besser werden, aber ich beginne nun zu verstehen, wie die Dinge funktionieren. Für mich ist es wichtig, dass ich die Probleme auf dem Platz lösen kann und mich Tag für Tag verebssere." Gegen Roberto Bautista Agut ist das hervorragend gelungen. Nun wartet in Dubai Aslan Karatsev.

