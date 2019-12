ATP: Nadal, Murray, Sinner unter den Gewinnern der ATP Awards

Rafael Nadal wurde von seinen Kollegen wie schon im vergangenen Jahr als fairster Spieler ausgezeichnet, Andy Murray holte sich den Titel des „Comeback Spielers des Jahres“.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.12.2019, 07:30 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal hatte 2019 viel Grund zu jubeln

Auszeichnungen, die aus dem Kollegenkreis kommen, sind oft mehr wert als jene, die von Fans oder Journalisten vergeben werden. Und so darf sich Rafael Nadal wohl ganz besonders freuen, dass er zum zweiten Mal in Folge von den Spielern der ATP Tour zum fairsten Spieler des Jahres gewählt und mit dem „Stefan Edberg Sportsmanship Award“ bedacht wurde. Ebenfalls nominiert waren in dieser Kategorie Dominic Thiem, Diego Schwartzman und Rekordgewinner Roger Federer.

Keine großen Zweifel konnte es am besten Rückkehrer der abgelaufenen Saison geben, dieser Titel ging natürlich an Andy Murray. Der Schotte hatte sich bei den Australian Open nach seiner Niederlage gegen Roberto Bautista Agut von seinen Kollegen verabschieden lassen, das Comeback feierte Murray beim ATP-Tour-500-Turnier im Londoner Queen´s Club. Wo er das Doppel mit Feliciano Lopez gewann.

Thiem-Coach Massu geht leer aus

Zum Newcomer des Jahres erkoren die ATP-Spieler den nunmehr 18-jährigen Italiener Jannik Sinner. Der Südtiroler krönte seine Saison mit dem Titel bei den #NextGen-Finals in Mailand, setzte danach mit dem Gewinn des Challengers in Ortisei noch einen drauf. Sinner überwintert in der Weltrangliste als Nummer 78.

Gilles Cervara holte sich schließlich die Auszeichnung als Coach des Jahres. Der Spanier führte Daniil Medvedev in die Top Ten, auf dem Weg dorthin gewann der Russe die beiden ATP-Masters-1000-Events in Cincinnati und Shanghai, stand darüber hinaus bei den US Open im Endspiel. Nicolas Massu, der Betreuer von Dominic Thiem, ging leer aus.