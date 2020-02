ATP New York: Jack Sock weiter ohne Ranking - und ohne Sieg

Auch beim ATP-Tour-250-Turnier in Uniondale, New York, wurde es nichts mit dem ersten Match-Sieg von Jack Sock seit 2018.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.02.2020, 08:42 Uhr

© Getty Images Jack Sock durfte zuletzt beim Laver Cup jubeln

Gut für Jack Sock, dass die magische Kraft von Roger Federer wenigstens dafür gesorgt hat, dass die Ergebnisse des Laver Cups nun plötzlich Einzug in die offiziellen Statistiken auf der ATP-Tour gefunden haben. So weist die Bilanz von Jack Sock für 2019 immerhin einen Match-Sieg auf, Fabio Fognini gab am ersten Tag in Genf ein williges Opfer ab. Ansonsten setzte es für die ehemalige Nummer acht der Welt nur Niederlagen - immerhin zwei höher dotierte, nachdem Sock sowohl für die Australian Open (wo er gegen Alex Bolt verlor) und die US Open (da war gleich gegen Pablo Cuevas) Schluss, eine Wildcard erhielt.

Wie auch in dieser Woche für das ATP-Tour-250-Turnier im Nassau Colisseum in Uniondale, das als New York Open firmiert. Der Auftritt Socks war kurz, wiewohl beherzt, nach 76 Minuten ging er mit einem 3:6 und 4:6 gegen Landsmann Marcos Giron vom Platz. Und durfte sich damit wieder keine Punkte gutschreiben - was bedeutet, dassJack Sock nach wie vor ohne Ranking dasteht.

Für zwei andere US-Amerikaner, die besser im Saft stehen und bei den Australian Open Anfang dieses Jahres groß aufgezeigt hatten, war indes auch schon Schluss: Tennys Sandgren, der im Viertelfinale von Melbourne gegen Roger Federer sechs Matchbälle vergeben hatte, unterlag seinem Landsmann Steve Johnson mit 6:7 (5), 6:3 und 6:7 (3).Tommy Paul, bei den Australian Open noch Sieger gegen Grigor Dimitrov, verlor gegen Miomir Kecmanovic mit 4:6 und 2:6.

