ATP Newport: Das letzte Hurra für die Rasen-Spezialisten

In Newport findet in dieser Woche das letzte Rasenturnier im Jahr 2024 statt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.07.2024, 21:01 Uhr

Nach Wimbledon ist vor den Olympischen Spielen. Für das Gros der Spieler geht es nach dem Rasenklassiker in London demnach schnell wieder zurück auf Sand, um sich auf das Großereignis in Paris vorzubereiten. Schließlich startet die Medaillenjagd am Bois de Boulogne bereits am 27. Juli.

In Hamburg, Bastad und Gstaad gehen auf der ATP-Tour in dieser Woche gleich drei Sandplatzevents über die Bühne. Allerdings findet dieser Tage auf höchster Ebene noch ein viertes Turnier statt: das ATP-250-Event im US-amerikanischen Newport, das auch 2024 wieder den Abschluss der Rasensaison markiert.

Opelka feiert Comeback

Angeführt wird das Feld in Newport von Adrian Mannarino, der 2023 den Titel holen konnte. Größte Herausforderer im Kampf um die Trophäe werden in diesem Jahr wohl die drei Lokalmatadoren Marcos Giron, Alex Michelsen und Christopher Eubanks sein.

Die US-amerikanischen Tennisfans dürfen sich darüber hinaus auf das Comeback von Reilly Opelka freuen. Der 26-Jährige, der aufgrund von Verletzungen seit Ende August 2022 nur ein Match bestritt, kehrt in Newport auf die Tour zurück.

Das Einzel-Tableau in Newport