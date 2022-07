ATP Newport: Finale! Maxime Cressy wirft John Isner raus

Maxime Cressy ist der erste Finalist beim ATP-Tour-250-Turnier in Newport. Cressy besiegte seine Landsmann John Isner in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.07.2022, 21:29 Uhr

© Getty Images Maxime Cressy steht in Newport im Endspiel

Vier Mal hat John Isner das ATP-Tour-250-Turnier in Newport schon gewonnen, zuletzt 2019. Bei der aktuellen Ausgabe war die Reise des 37-jährigen Veterans am Samstag im Halbfinale zu Ende. Denn Maxime Cressy schlug Isner mit 6:2, 3:6 und 6:4 und zog nach einer Spielzeit von 1:51 Stunden als erster Spieler in das Endspiel ein.

Dort geht es nun entweder gegen Jason Kubler oder Alexander Bublik. Letzterer hatte im Viertelfinale Andy Murray aus dem Turnier genommen. Kubler wiederum verabschiedete schon im Achtelfinale die Nummer eins des Events, Félix Auger-Aliassime.

Hier das Einzel-Tableau in Newport