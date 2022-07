ATP Newport: Maxime Cressy feiert ersten ATP-Tour-Turniersieg

Maxime Cressy (ATP-Nr. 41) hat beim ATP-Turnier in Newport seinen ersten Turniererfolg auf ATP-Ebene geholt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.07.2022, 23:23 Uhr

© Getty Images Maxime Cressy

Cressy schlug im Finale Alexander Bublik mit 2:6, 6:3 und 7:6 (4).

Der 25-Jährige vollbrachte dabei eine starke Comebackleistung: Er war im zweiten Satz bereits mit 0:3 zurückgelegen, holte dann aber sechs Spiele in Folge zum Satzausgleich. Und behielt im dritten Satz beim 5:5 und 0:30 die Nerven.

Ein kurzer Schreckmoment kurz vor Schluss, als Cressy im vorletzten Spiel wegrutschte, ein kurzer Check des Physios aber ergab nichts Schlimmeres. Bublik verpasste damit auch im zweiten Newport-Finale seinen ersten Sieg.

Den holte eben der US-Amerikaner, und es hätte beim 250er-Turnier in Newport wohl kaum einen passenderen Sieger geben können als den Mann, der Serve-and-Volley zurück auf die Landkarte gebracht hat.

"Großen Spaß gemacht, dir zuzuschauen"

Cressy war erst Anfang des Jahres unter die Top 100 eingezogen, er spielt das klassische Rasentennis der früheren Jahre - aber eben auf allen Belägen. Und auf Rasen extra-erfolgreich! Bereits in Eastbourne hatte er das Finale erreicht, in Wimbledon dann Felix Auger-Aliassime besiegt.

"Es hat großen Spaß gemacht, dir diese Woche beim Spielen zuzuschauen", lobte ihn in Newport nun auch Halle-of-Fame-Chef Todd Martin.

Für Cressy ist es im dritten Endspiel auf ATP-Ebene der erste Sieg. Im Januar hatte er erstmals ein Finale erreicht, beim ATP-Turnier in Melbourne, wo er Rafael Nadal knapp unterlegen war. In Eastbourne hatte knapp gegen Taylor Fritz verloren, im Tiebreak des dritten Satzes. Diesmal lief es besser.

Sein Aufstieg im ATP-Ranking geht damit weiter: Im Vorjahr war er in Newport noch als Nummer 151 der Welt angetreten, am heute steht er auf Platz 32 der Welt - so hoch wie noch nie!