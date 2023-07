ATP Newport: Michelsen nach Sieg über Isner im Finale

Der Sensationslauf von Alex Michelsen beim ATP 250-Rasenturnier in Newport geht weiter. Mit dem Zweisatz-Erfolg gegen seinen Landsmann und Rekord-Champion John Isner zieht der US-Amerikaner Alex Michelsen ins Finale ein.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 23.07.2023, 13:48 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alex Michelsen konnte in Newport auch von Rekord-Champion John Isner nicht gestoppt werden.

Eine schwerere Aufgabe kann man sich vor einem Halbfinale kaum vorstellen, denn immerhin konnte der US-Amerikaner John Isner das ATP-Turnier in Newport bereits viermal gewinnen.

Dennoch war der 18-jährige Alex Michelsen gegen seinen 20 Jahre älteren Landsmann von Beginn an auf Augenhöhe und vertagte die Entscheidung des ersten Durchgangs nach Abwehr von insgesamt drei Breakbällen in den Tiebreak. Dort gelang dem Teenager beim dritten Punkt mit einem starken Rückhand-Passierball das erste Mini-Break, dennoch musste er nochmal in die Verlängerung und sicherte sich den Entscheider mit 8:6.

Im zweiten Satz startete Michelsen furios und erspielte sich bei 30:30 im ersten Game mit einem Vorhand-Returnwinner gleich eine Break-Möglichkeit, die er auch nutzen konnte. Ohne Break-Chancen auf beiden Seiten im weiteren Satzverlauf konnte die aktuelle Nr. 190 der Welt ohne Punktverlust im letzten Game zum 7:6 (6), 6:4-Erfolg nach 1:41 Stunden ausservieren.

Für Michelsen geht der Traumlauf weiter. Vor dem Turnier in der Heimat der Hall of Fame des Tennissports startete der Kalifornier nur beim ATP-Turnier in Mallorca im Hauptfeld eines ATP-Turniers und unterlag dort in der ersten Runde dem späteren Sieger Christopher Eubanks knapp in drei Sätzen. In der letzten Woche holte er sich in Chigago auf Hard Court seinen ersten Titel auf der ATP Challenger-Tour und steht somit aktuell bei einer 9:0-Siegesserie auf dem Pro Circuit.

Mannarino siegt gegen Landsmann Humbert

Im ersten Halbfinale standen sich zwei Franzosen gegenüber, die auf Rasen bereits große Erfolge feiern konnten und deshalb bereitwillig den Trip über den großen Teich auf sich nahmen, um nach Wimbledon die Saison auf dem schnellen Geläuf zu verlängern. Adrian Mannarino konnte sich 2019 in s’Hertogenbosch seinen einzigen ATP-Titel auf diesem Belag sichern, während Ugo Humbert 2021 beim ATP 500er-Turnier in Halle triumphieren konnte.

Mannarino sicherte sich im dritten Spiel das erste Break und konnte im ersten Satz auf 4:1 davonziehen. Nach jeweils einem Aufschlagverlust beider Spieler konnte der 35-jährige seinen Vorsprung zum Gewinn des ersten Durchgangs ins Ziel bringen.

Im zweiten Akt konnte die aktuelle Nr. 38 der Welt erneut im dritten Spiel seinem 25-jährigen Gegner das Service abnehmen und verwandelte beim Stand von 5:3 bei Aufschlag seines Gegenübers seinen fünften Matchball zum 6:4, 6:3-Erfolg nach 1:47 Stunden Spielzeit.

Hier das Einzel-Tableau in Newport