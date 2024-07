ATP Newport: Opelka siegt bei Comeback nach langer Pause

Mit einem Dreisatz-Erfolg beim ATP-250-Rasen-Turnier in Newport gegen den Franzosen Constant Lestienne feierte der US-Amerikaner Reilly Opelka ein gelungenes Comeback nach langer Verletzungsmisere.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 16.07.2024, 15:12 Uhr

Sein Comeback nach langer Verletzungspause hätte der aufschlagstarke Hüne Reilly Opelka am liebsten auf dem heiligen Rasen in Wimbledon gegeben. Dennoch nutzte der US-Amerikaner beim ATP-250-Event in Newport die letzte Möglichkeit der Saison, auf dem schnellen Geläuf auf die Tour zurückzukehren.

Sein letztes Match auf der großen ATP-Tour bestritt der 26-jährige, der mittlerweile auf Platz 1188 in der Weltrangliste abgerutscht ist, im August 2022 beim 500er-Turnier in Washington. Nach einer Operation an der Hüfte, gefolgt von weiteren Verletzungen, startete er im letzten November einen Testlauf beim Challenger-Event in Charlottesville, der jedoch nicht positiv ausfiel und zu einer erneuten Turnier-Pause führte.

In Newport, der Heimat der Tennis Hall of Fame, war es endlich wieder soweit. Ausgestattet mit einer Wildcard sah sich der 2,11 Meter große Opelka in der Auftaktrunde dem Franzosen Constant Lestienne gegenüber. Und die einheimischen Zuschauer konnten zu Beginn kaum glauben, was sich da vor ihren Augen abspielte. Mit einem Blitzstart ging der ehemalige Weltranglisten-17. mit 5:0 in Führung und ließ seinen Gegner im ersten Satz nur einmal bei eigenem Aufschlag anschreiben.

Im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt, indem der 32-Franzose immer besser zu seinem variablen und trickreichen Spiel fand und souverän den Satzausgleich herstellen konnte. Im Entscheidungssatz waren wieder die altbekannten Tugenden von „Tiebreak-König“ Opekla gefragt, der im Entscheider mit einem erfolgreichen Vorhand-Return den 6:1, 2:6, 7:6 (2)-Erfolg fixieren konnte. Auch mit seinen insgesamt 16 Assen erinnerte er an seine besten Zeiten.

Im Achtelfinale trifft der erfolgreiche Comebacker auf den topgesetzten Franzosen Adrian Mannarino, der im letzten Jahr beim traditionsreichen Rasen-Event triumphieren konnte. In diesem Jahr wird das Turnier in Newport zum letzten Mal auf der ATP-Tour ausgetragen, da die Lizenz des Turniers zur neuen Saison in das upgegradete 500er-Event in Atlanta übergehen wird.

Hier das Einzel-Tableau aus Newport