ATP Next Gen Finals: Finale der Favoriten - Carlos Alcaraz spaziert ins Endspiel

Für Sebastian Baez gab es im Halbfinale der ATP Next Gen Finals gegen die Nummer eins Carlos Alcaraz nichts zu holen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.11.2021, 23:13 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz folgte Sebastian Korda ins Endspiel der ATP Next Gen Finals nach

Was für ein Auftritt von Carlos Alcaraz bei den ATP Next Gen Finals in Mailand: Der Spanier ließ im Halbfinale der U21-Weltmeisterschaft in Mailand dem Argentinier Sebastian Baez absolut keine Chance und setzte sich nach 62 Minuten ganz klar mit 4:2, 4:1 und 4:2 durch. Der topgesetzte Schützling von Juan Carlos Ferrero bekommt es im Endspiel am Samstag mit dem US-Amerikaner Sebastian Korda zu tun, der zuvor seinen Landsmann Brandon Nakashima in fünf Sätzen bezwang.

Der 18-Jährige aus Murcia ließ von Beginn an nichts anbrennen, setzte Baez mit kräftigen Schlägen an die Linien gehörig unter Druck. Zwar gelangen dem 20-Jährigen aus Buenos Aires immer wieder ansehnliche Punktgewinne, eine echte Gewinnchance hatte die aktuelle Nummer 111 des ATP-Rankings aber zu keiner Zeit - 19 zu sechs Winnerschläge, sowie drei zu zehn unerzwungene Fehler sprechen eine mehr als deutliche Sprache.

Tolle Saison 2021 für beide Finalisten

Das Head-to-head der beiden Finalisten verrät dem geneigten Tennisfan rein gar nichts, sind die beiden Kontrahenten auf ATP-Tour-Niveau doch noch nie aneinander geraten. Beiden gemein ist jedoch, dass 2021 das Jahr des ersten Titelgewinns war. Während sich Korda den Titel beim ATP-World-Tour-250 Event in Parma holen konnte, reüssierte Alcaraz beim Sandplatz-Turnier in Umag.

Alcaraz wusste dieses Jahr auch auf Grand-Slam-Niveau zu überzeugen, erreichte bei den US Open sensationell das Viertelfinale. Auf dem Weg dorthin eliminierte der Iberer Cameron Norrie in drei Sätzen und rang in der dritten Runde des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres Stefanos Tsitsipas in fünf Durchgängen nieder. Der US-Amerikaner stand hingegen in Wimbledon im Achtelfinale.

