ATP NextGen Finals: Diese acht Spieler sind dabei!

In der kommenden Woche (28.11. - 02.12.) beendet die ATP die Saison mit den NextGen Finals in Saudi-Arabien. Das Teilnehmerfeld steht nun endgültig fest.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 22.11.2023, 19:00 Uhr

© Getty Images Dominic Stricker wird bei den NextGen Finals an den Start gehen.

Bei der insgesamt sechsten Ausgabe des Jahresendturniers der besten U21-Jungprofis wird Arthur Fils aus Frankreich das Teilnehmerfeld anführen. Der 19-Jährige feierte auf der ATP Tour in Lyon seine Titelpremiere und erreichte in Antwerpen noch ein weiteres Finale der 250er-Kategorie. Fils beendet das Jahr im ATP-Ranking auf Platz 36. An zweiter Position wird sein Landsmann Luca Van Assche an den Start gehen, der nach aktuellem Stand in der Weltrangliste auf Platz 66 in das kommende Jahr starten wird.

Mit dabei an dritter Position ist der Schweizer Dominic Stricker, der in diesem Jahr bei den US Open als Qualifikant Stefanos Tsitsipas bezwingen konnte und anschließend bis in das Achtelfinale vorrückte. Beim Heimturnier in Basel gelang dem 92. des Rankings gegen Casper Ruud der zweite Sieg gegen einen Spieler aus den Top10. Dazu gewann der 21-Jährige zwei Challenger-Trophäen in dieser Saison und gewann im Doppel beim ATP 250er-Event in Gstaad zusammen mit Stan Wawrinka das Finale.

NextGen Finals erstmals in Saudi-Arabien

Das Feld wird komplettiert vom US-Amerikaner Alex Michelsen, der im Juli in Newport sein erstes Finale auf der ATP Tour erreichte und zwei Challenger-Titel in diesem Jahr gewinnen konnte. Ebenfalls an den Start gehen Flavio Cobolli (Italien), Hamad Medjedovic (Serbien), Luca Nardi (Italien) und Abedallah Shelbayh (Jordanien). Die eigentlich qualifizierten Carlos Alcaraz, Holger Rune, Ben Shelton und Lorenzo Musetti verzichten auf eine Teilnahme.

Gespielt wird, wie bei den ATP Finals, zuerst im Gruppenformat. Jedoch werden die Sätze verkürzt gespielt. Auch gibt es keine Punkte für das Ranking. Nach den ersten fünf Austragungen in Mailand, findet das Turnier zum ersten Mal in Saudi-Arabien statt. Die Siegerliste aus Hyeon Chung, Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz und Brandon Nakashima liest sich durchaus vielversprechend für die Karrierezukunft.