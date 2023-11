ATP NextGen Finals: Medjedovic und Shelbayh siegen in vier Sätzen

Während Hamad Medjedovic bei den NextGen Finals seinen zweiten Sieg einfuhr, bejubelte der jordanische Wildcard-Starter Abedallah Shelbayh in Jeddah seinen ersten Erfolg.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.11.2023, 21:28 Uhr

© Getty Images Hamad Medjedovic feierte seinen zweiten Sieg

Zweites Match, zweiter Sieg: Für Hamad Medjedovic läuft es bei den NextGen Finals in Jeddah weiterhin nach Plan. Der Serbe setzte sich am Mittwoch in der letzten Begegnung des Tages gegen den an Position zwei gesetzten Luca Van Assche mit 4:2, 2:4, 4:3 (7) und 4:1 durch.

Einen etwas überraschenden Sieg feierte unterdessen Abedallah Shelbayh. Der jordanische Wildcard-Starter schlug den US-Amerikaner Alex Michelsen mit 4:2, 1:4, 4:0 und 4:0. Der 20-Jährige hat nach seinem ersten Sieg in Jeddah somit eine realistische Chance auf den Halbfinaleinzug. Am letzten Spieltag in der roten Gruppe trifft Shelbayh auf Medjedovic, Van Assche misst sich mit Michelsen.

In der grünen Gruppe durften am Mittwoch Arthur Fils und Dominic Stricker über Erfolge jubeln. Beide Begegnungen dauerten kürzer als eine Stunde.