ATP NextGen Finals: Schwärzler und Engel mit guten Chancen

Joel Schwärzler und Justin Engel haben in diesem Jahr gute Chancen auf eine erste Teilnahme bei den ATP NextGen Finals in Jeddah im Dezember. Diese könnte auch durch einige Absagen steigen, die in den vergangenen Jahren stets das feld durcheinander würfelten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.09.2025, 13:41 Uhr

© Getty Images Mit weiteren guten Ergebnissen hat Joel Schwärzler gute Chancen auf eine Teilnahme bei den ATP NextGen Finals.

Der Herbst sorgt auf den Touren auch für die letzten Entscheidungen für die Finals bei Frauen und Männern. Während sowohl bei der ATP als auch bei der WTA erste Tickets vergeben sind, ist bei den Teilnehmern der ATP NextGen Finals noch alles offen.

Das Turnier der besten acht Spieler bis 21 Jahre wird erneut kurz vor Weihnachten in Saudi-Arabien ausgetragen. Hoffnungen auf eine Teilnahme dürfen sich auch Justin Egel und Joel Schwärzler machen. Der ÖTV-Profi sammelte zuletzt gute Ergebnisse auf der Challenger Tour und brachte sich damit in Schlagdistanz zu den besten acht Plätzen. Mit 205 Punkten liegt Schwärzler aktuell 60 Punkte hinter dem achtplatzierten Martin Landaluce.

Mensik und Fonseca sind dabei - Wenn sie wollen

Einen Punkt mehr als Schwärzler kann Justin Engel in der Jahreswertung vorweisen, der damit als Elfter im Race ebenfalls beste Chancen hat, die Teilnahme mit einem guten Herbst klarzumachen.

Angeführt wird das Race von Jakub Mensik, der mit 2030 Punkten mit großem Abstand vor Joao Fonseca führt (1085). Auch wenn die Qualifikation offiziell nicht feststeht, können beide Spieler mit einer Teilnahme planen.

In den letzten Jahren verzichteten einige Jungprofis auch stets auf eine Teilnahme. Die Begründungen fielen dabei stets unterschiedlich aus. Für Justin Engel und auch Joel Schwärzler erhöht das jedoch die Chance auf eine mögliche erste Teilnahme.

