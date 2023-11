ATP NextGen Finals: Van Assche und Medjedovic feiern Auftaktsiege

Luca Van Assche und Hamad Medjedovic durften bei den NextGen Finals in Jeddah über Auftaktsiege jubeln.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.11.2023, 22:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Luca Van Assche ist in Jeddah einer der Mitfavoriten auf den Titel

Der an Position zwei gesetzte Luca Van Assche ist erfolgreich in die NextGen Finals in Jeddah gestartet. Der Franzose setzte sich zum Auftakt der inoffiziellen U-21-Weltmeisterschaft gegen den jordanischen Wildcard-Starter Abedallah Shelbayh mit 4:3 (5), 3:4 (5), 4:1 und 4:1 durch.

In der letzten Begegnung des Tages fuhr indes Hamad Medjedovic einen Sieg ein. Der Serbe, der in der laufenden Saison unter anderem auch zweimal gegen Dominic Thiem gewann, besiegte Alex Michelsen (USA) mit 4:2, 4:3 (3), 3:4 (3), 3:4 (5) und 4:3 (4).

Die grüne Gruppe wird nach dem ersten Tag etwas überraschend von Flavio Cobolli angeführt. Der Italiener schlug Dominic Stricker in vier Sätzen, der topgesetzte Franzose Arthur Fils musste für seinen Sieg gegen Luca Nardi über die volle Distanz gehen.

Der Spielplan am Mittwoch

Hier das Tableau in Jeddah