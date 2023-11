ATP: Nick Kyrgios - "Ich wünschte, ich könnte die Zeit um 10 Jahre zurückdrehen"

Im Gespräch mit Tennis Channel offenbarte Nick Kyrgios, dass er lieber nicht mit Roger Federer und Rafael Nadal in Höchstform konkurrieren hätte müssen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 19.11.2023, 23:27 Uhr

Nick Kyrgios verdiente sich seine - wohl nicht mehr unbedingt benötigten - Brötchen bis gestern als Kommentator bei der Plattform "Tennis Channel". Seine Tennis-Karriere wolle der streitbare Australier jedoch im nächsten Jahr fortsetzen, wie er erst kürzlich zu Protokoll gab, auch wenn er sich in seiner Aufbauphase erst bei 60 bis 70 Prozent seiner Leistungsmöglichkeit befinde.

Nach seiner möglicherweise besten Saison 2022, als er auch bis ins Endspiel von Wimbledon vordringen konnte, trat der 28-Jährige in der heurigen Saison wegen Verletzungsproblemen gar nicht erst in Aktion. Weshalb das "Enfant terrible" aus Canberra auch Mitte Oktober gänzlich aus der ATP-Weltrangliste flog.

In Wimbledon etwas Großes schaffen

In einem sehr offenen Gespräch mit einem Moderations-Kollegen bei Tennis Channel äußerte Kyrgios einen zwar nicht erfüllbaren aber umso nachvollziehbareren Wunsch zu seiner sportlichen Vergangenheit: "Ich wünschte, ich könnte die Uhr um vielleicht zehn Jahre zurückdrehen. Ich wünschte, ich wäre in der jetzigen Zeit in die Profi-Tour eingestiegen, dann hätte ich nichts mit Roger Federer oder Rafael Nadal in ihrer Hochzeit zu tun gehabt. Das wäre nett gewesen."

Dennoch glaubt Kyrgios, dass er immer noch mit den besten Spielern mithalten kann. Spätestens in der Rasen-Saison möchte er wieder voll einsatzfähig sein: "Sobald ich wieder völlig gesund bin, glaube ich, dass ich etwas Großartiges in Wimbledon schaffen könnte."