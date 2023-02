ATP: Nick Kyrgios und Stefanos Tsitsipas mit indirektem Schlagabtausch über Social Media

Nick Kyrigos hat in den sozialen Medien gegen Stefanos Tsitsipas gefeuert. Auslöser dafür war ein Zitat des Griechen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 05.02.2023, 20:19 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Nick Kyrgios und Stefanos Tsitsipas eint ein skurriles Verhältnis

Es waren befremdliche, skurrile Bilder, die das heiß erwartete Duell zwischen Nick Kyrgios und Stefanos Tsitsipas in Wimbledon 2022 darbot. Der Australier sollte dieses Match schlussendlich für sich entscheiden - der Weg dorthin bot aber ein Duell voller Diskussionen und unschöner Aktionen.

So zielte Tsitsipas immer wieder direkt auf seinen Kontrahenten, Kyrgios hingegen forderte vehement die Disqualifikation des Griechen, nachdem dieser einen Ball in die Ränge bugsiert hatte. Die Beziehung der beiden ATP-Stars, sie hat unter den Geschehnissen in London offenkundig gelitten.

Kyrgios stößt Tsitsipas Zitat sauer auf

Auch, wenn man Kyrgios und Tsitsipas jüngst Seite an Seite bei einem Showkampf antreten sah, so scheint das Verhältnis nach wie vor belastet. Darauf deuten jedenfalls Worte Tsitsipas' hin, die der Journalist Luigi Gatto über die sozialen Medien verbreitete. "Er war derjenige, der unsere Beziehung zerstört hat. Ich habe nichts getan", wird der Grieche zitiert.

"In Wimbledon 2022 habe ich nur versucht, zu spielen, während er den Clown gespielt hat. Es hängt auch davon ab, wie er an jenem Tag aufwacht", so Tsitsipas. Kyrgios stießen diese Worte jedenfalls sauer auf, dieser erklärte kurzerhand auf Twitter: "Richtig. Das ist das Match, in dem er jemanden auf den Rängen getroffen hat. Er schlug einen weiteren Ball aus dem Stadion und bekam vor vollen Rängen eine Lektion erteilt", so der Australier.