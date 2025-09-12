ATP: Novak Djokovics Umzug nach Athen hat eine politische Dimension

Eiszeit zwischen Nationalheld Novak Djokovic und der serbischen Regierung in Belgrad - der Umzug des Rekordmannes nach Griechenland kommt nicht von ungefähr.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.09.2025, 21:11 Uhr

Novak Djokovic hat in seiner Heimat Serbien längst nicht mehr nur Bewunderer. Mit seiner offenen Unterstützung für die Studentenproteste gegen Präsident Aleksandar Vucic hat er ein Tabu gebrochen – und sich damit den Zorn der Regierung und regierungsnaher Medien zugezogen. Aus deren Reihen wurde der 24-fache Grand-Slam-Sieger sogar als „Verräter“ beschimpft.

Die Folge: Eiszeit zwischen Belgrad und seinem berühmtesten Sportler. Offizielle Kontakte gibt es seit Monaten nicht mehr, stattdessen eine wachsende Distanz, die nun offenbar zu einem endgültigen Schritt geführt hat. Djokovic soll, wie bereits berichtet, seinen Wohnsitz nach Griechenland verlegt haben – ein Signal, das auch politisch verstanden werden kann.

In Griechenland bereits fest verankert

In Athen hat der 37-Jährige dem Vernehmen nach längst Fuß gefasst. Seine Kinder sind in einer internationalen Schule eingeschrieben, und auch das „Goldene Visum“, mit dem Griechenland finanzkräftige Ausländer anzieht, soll beantragt sein. Dass er in Glyfada beim Training und Einkaufen gesichtet wurde, unterstreicht: Djokovic baut sich hier ein neues Leben auf.

Dass dieser Umzug nicht nur privat motiviert ist, liegt nahe. Wer in Serbien als Nationalheld gilt, aber plötzlich als politischer Gegner abgestempelt wird, zieht Konsequenzen – und setzt damit selbst ein Statement. Sportlich wird Djokovic am Wochenende schon wieder im Rampenlicht stehen: im OAKA-Stadion, wo Griechenland im Davis Cup auf Brasilien trifft, ist er als Ehrengast geladen.

