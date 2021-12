ATP: Nun auch Andrey Rublev positiv auf Corona getestet

Auch beim Weltranglisten-Fünften Andrey Rublev hat ein Test positiv auf das Corona-Virus angeschlagen. Droht nun ein Ausfall für die gesamte Australien-Tour?

zuletzt bearbeitet: 27.12.2021, 11:50 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev fällt definitiv für den ATP Cup in Sydney aus

Die Liste der Spieler, die sich beim Einladungsturnier in Abu Dhabi mit dem Corona-Virus angesteckt haben, wird von Tag zu Tag länger und länger. Nachdem sich bereits der ehemalige Weltranglisten-Erste Rafael Nadal nach den Mitte Dezember stattgefundenen Mubadala World Tennis Championships mit einem positiven Corna-Test an die Öffentlichkeit gewandt hatte, folgten in den Stunden und Tagen danach auch die Britin Emma Raducanu, die Tunesierin Ons Jabeur, Belinda Bencic aus der Schweiz und der Kanadier Denis Shapovalov.

Traurig und betroffen...

Nun ist mit Andrey Rublev der nächste prominente Covid-Infizierte aufgetaucht. Der Russe, der das Show-Event in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Endspiel gegen Andy Murray gewinnen konnte, muss nun um einen Start beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne zittern. Derzeit halte sich der Weltranglisten-Fünfte in Barcelona auf, sei dort mit dem positiven Test-Ergebnis konfrontiert worden. Aktuell zeige er nur minimale Symptome, wie der eigenen Angaben zufolge geimpfte Moskauer auf Twitter verriet.

Definitiv muss sich der 24-Jährige ein Antreten beim ATP Cup in Sydney aus dem Kopf schlagen. Ob dann ein Start bei den mit 17. Jänner startenden Australian Open möglich sein wird, steht noch nicht fest. "Nun muss ich gesund werden, und ich werde nur nach Melbourne reisen, wenn es für alle sicher ist", ließ Rublev mittels des Kurznachrichten-Dienstes wissen. "Ich bin sehr traurig und betroffen darüber, was passiert ist. Bitte passt auf Euch und die Menschen um Euch herum auf."