ATP: Offiziell! Novak Djokovic pfeift auf das 1000er in Paris

Novak Djokovic wird nicht am ATP-Masters-1000-Turnier in Paris teilnehmen. Das wurde am heutigen Dienstag bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.10.2025, 20:34 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic wird sich das Paris Indoors Masters nicht geben

Die Chancen, dass Novak Djokovic in dieser Saison noch einmal zu sehen sein wird, verschlechtern sich weiter. Gut: Die Teilnahme beim ATP-Tour-250-Turnier in Athen ist weiterhin fix eingeplant, schließlich gibt Noles Bruder dort ja den Turnierdirektor. In Paris aber, wo das traditionelle 1000er erstmals in der La Défense Arena stattfinden wird, werden die Fans auf Djokovic verzichten müssen.

Und der 24-maloge Major-Champion ist ja nicht der einzige Topspieler, der auf das Paris Indoors pfeift. Auch Jannik Sinner wird fehlen, der Südtiroler plant ja nach seiner aktuellen Wien-Woche nur noch bei den ATP Finals in Turin anzutreten. Dafür wäre Novak Djokovic übrigens auch qualifiziert. Eine Teilnahme scheint aber eher unsicher.

Aus der erweiterten Weltspitze muss man ja ohnehin schon einige Spieler entbehren: Jack Draper etwa hat seine Saison längst beendet, Holger Rune muss nach dem Riss der Achillessehne am Samstag in Stockholm wohl noch viel länger pausieren. Der Titelverteidiger sollte aber am Start sein: Und das ist Alexander Zverev.