ATP Paris-Bercy: "KraMies" dürfen von Turin träumen

Kevin Krawietz und Andreas Mies haben beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy das Halbfinale erreicht. Damit lebt die Chance auf eine Teilnahme bei den ATP Finals in Turin.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.11.2022, 20:44 Uhr

© Getty Images Andreas Mies und Kevin Krawietz stehen in Paris-Bercy im Halbfinale

Krawietz und Mies schlugen in jener Stadt, in der sie ihre beiden Grand-Slam-Titel gewonnen hatten, Tim Pütz und Michael Venus überraschend deutlich mit 6:3 und 6:3. Die beiden bisherigen Duelle 2022 hatten Pütz und sein neuseeländischer Partner für sich entscheiden. Was aber noch nicht reichte, dass "KraMies" im Live-Race auf einen Platz vorstießen, der ihnen eine Starterlaubnis bei den ATP Finals in Turin gerantiert.

Sieben Plätze sind für das Saisonfinale bereits vergeben (wenn man davon ausgeht, dass Thanasi Kokkinakis und Nick Kyrgios tatsächlich antreten). Die besten Aussichten auf das letzte Ticket haben Stand jetzt Austin Krajicek und Ivan Dodig. Jene Paarung, gegen die Krawietz und Mies am Samstag im Halbfinale ran müssen.

Hier das Doppel-Tableau in Paris-Bercy