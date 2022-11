ATP Paris-Bercy: Seriensieger Auger-Aliassime und Djokovic jagen Nadal

Félix Auger-Aliassime und Novak Djokovic haben beinahe vergessen, wie es ist, ein Match auf der ATP-Tour zu verlieren.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.11.2022, 08:07 Uhr

© Getty Images Félix Auger-Aliassime geht heute auf den 17. Sieg in Serie los

Eines steht jetzt schon fest: Novak Djokovic wird es nicht gelingen, die längste Siegesserie auf der ATP-Tour im Kalenderjahr 2022 hinzulegen. Dazu müsste Djokovic Rafael Nadal einholen, der die Saison mit 20 Erfolgen en suite begonnen hat. Nun steht der Titelverteidiger von Pais-Bercy vor seinem Halbfinale gegen Stefanos Tsitsipas bei elf aufeinanderfolgenden Siegen. Sollte Djokovic erneut den Titel in Paris holen und dann auch noch ungeschlagen die ATP Finals gewinnen, wären das 18 Matchsiege am Stück.

Félix Auger-Aliassime hat da schon bessere Karten. Das ungefährdete 6:1 und 6:4 gegen Frances Tiafoe war Sieg Nummer 16. Es würde dem Kanadier also reichen, in Paris-Bercy nach Florenz, Antwerpen und Basel den vierten Titel in Folge zu holen und dann die Gruppenphase in Turin ungeschlagen zu überstehen. Das klingt angesichts der Schwere der kommenden Aufgaben (heute gegen Holger Rune, morgen im Endspiel potenziell gegen Djokovic oder Stefanos Tsitsipas) fast unmöglich. Aber „FAA“ hat während der letzten Wochen viel geschafft, was man ihm nicht unbedingt zugetraut hätte.

Djokovic verliert letztes offizielles Match gegen Nadal

Wer sonst hat in der laufenden Spielzeit längere Serien hingelegt? Carlos Alcaraz gewann 14 Matches hintereinander, Andrey Rublev 13. Matteo Berrettini auch nicht zu vergessen, der nach den Turniersiegen in Stuttgart und im Londoner Queen´s Club erst im Endspiel von Gstaad nach zwölf Siegen von Casper Ruud gestoppt wurde.

Wer sich übrigens fragt, wann Novak Djokovic und Félix Auger-Aliassime das letzte Mal ein Match verloren haben: Be Djokovic war dies auf der offiziellen ATP-Tour im Viertelfinale von Roland Garros gegen Rafael Nadal der Fall. Auger-Aliassimes letzte Pleite gab es in Runde eins von Astana gegen Roberto Bautista Agut. Inoffiziell hat „FAA“ Djokovic beim Laver Cup die jüngste Niederlage zugefügt.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy