ATP Peking: Alcaraz jetzt Mitglied im legendären Quartett

Carlos Alcaraz hat mit seinem Viertelfinaleinzug eine weitere Marke gesetzt, die nicht viele Spieler vorweisen können.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 02.10.2023, 08:37 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz ist neben der Titel- auch auf Rekordjagd.

Das 6:2, 6:2 gegen Lorenzo Musetti war das Ticket für Carlos Alcaraz zum Einzug in das Viertelfinale beim 500er-Turnier in Peking. Für den Spanier ist es die 13. Teilnahme im Viertelfinale bei einem Turnier der ATP-Tour in diesem Jahr. Im noch jungen Alter des Wimbledonsiegers eine Leistung, die nicht allzu oft vorkam.

Seit 2000 gab es lediglich drei Spieler, die vor dem 21. Geburststag dieses Kunststück umsetzen konnten. Lleyton Hewitt erreichte diese Marke im Jahr 2001. Rafael Nadal reihte sich 2005 ein. Novak Djokovic schaffte 2007 ebenfalls diese Anzahl an Teilnahmen in der Runde der letzten Acht.

Alcaraz gesellt sich zum Trio

Nun ist also auch Alcaraz dabei und das Trio ist ein Quartett geworden, dessen Namen durchaus zu überzeugen wissen. Bereits heute geht es um 13 Uhr für den Zweiten im ATP-Ranking weiter gegen Casper Ruud um den Halbfinaleinzug. Neue Bestmarken demnächst sicherlich inklusive.

