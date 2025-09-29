ATP Peking: Alexander Zverev vs Daniil Medvedev im TV, Livestream, Liveticker

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale des ATP-500er-Turniers in Peking auf Daniil Medvedev - ab 14.30 Uhr live im TV und via Livestream auf Sky und bei uns im Liveticker.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 28.09.2025, 20:32 Uhr

Alexander Zverev hat sich durch ein hart erkämpftes 7:5, 3:6, 6:3 gegen Corentin Moutet in die Runde der letzten Acht gespielt im Peking - aber aktuell: ist jeder Sieg wichtig. Denn Zverev befand sich zuletzt im Formtief. Bei den US Open war in Runde 3 bereits Schluss, seine beiden Einzel im Laver Cup gingen verloren. Umso wichtiger nun: Siege in Peking. Bislang sind zwei Stück zustandegekommen, nach dem Auftakterfolg gegen Lorenzo Sonego.

Einige Sorgen bereitet Zverev jedoch sein Rücken, vor dem Peking-Auftakt hatte er sich eine Spritze verabreichen lassen müssen. “Ich habe mich heute wieder nicht gut gefühlt körperlich, hatte einige Schmerzen”, berichtete der Hamburger nach dem Sieg gegen Moutet.

Nun also gegen Daniil Medvedev, seinen alten Spezi. Richtig grün sind sich die beiden seit jeher nicht, und auch “Meddy” sucht Siege, nachdem die eigentlich so geliebte Hartplatzsaison gar nicht gut lief. Erstrunden-Aus in Cincinnati, ebenso bei den US Open… Ohnehin ist der ehemalige Weltranglisten-Erste aktuell nur noch auf Platz 18 notiert.

Medvedev führt gegen Zverev im H2H

Im direkten Vergleich zwischen Zverev und Medvedev führt der Mann aus Russland mit 13 zu 7. Während Zverev die frühen Partien der beiden für sich entschieden hatte, hat Medvedev zuletzt meist die Oberhand behalten. Seit 2020 gewann Medvedev 12 von 14 Begegnungen. Zuletzt im Halbfinale von Halle in drei Sätzen.

Wann spielt Zverev gegen Medvedev?

Das Viertelfinalmatch in Peking zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev ist ab 20.30 Uhr Ortszeit angesetzt, also 14.30 Uhr MESZ. Sky überträgt live im TV und via Livestream, wir haben den Liveticker für euch!