ATP Peking: Carlos Alcaraz feiert Auftaktsieg gegen Yannick Hanfmann

Carlos Alcaraz hat sich beim ATP-500-Turnier in Peking für das Achtelfinale qualifiziert. Der Spanier besiegte den deutschen Qualifikanten Yannick Hanfmann in Runde eins mit 6:4 und 6:3.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.09.2023, 16:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Carlos Alcaraz besiegte Yannick Hanfmann

Carlos Alcaraz hat am Freitag eine erfolgreiche Rückkehr auf die Tour gefeiert. Der zweifache Grand-Slam-Sieger, der seit seinem Halbfinal-Aus bei den US Open pausiert hatte, setzte sich zum Auftakt des ATP-500-Turniers in Peking gegen den deutschen Qualifikanten Yannick Hanfmann mit 6:4 und 6:3 durch.

https://x.com/TennisTV/status/1707747470191546743?s=20

Vor allem im ersten Satz hatte Alcaraz bei seinem ersten Match auf chinesischem Boden noch leichte Probleme. Danach fand der Weltranglistenzweite aber immer besser zu seinem Spiel, nach einer Stunde und 37 Minuten Spielzeit brachte der 20-Jährige den Sieg unter Dach und Fach. Im Achtelfinale trifft Alcaraz auf Lorenzo Musetti, der Karen Khachanov in drei Sätzen besiegte.

https://x.com/TennisTV/status/1707735451396649323?s=20

Unmittelbar vor Alcaraz hatte Alexander Zverev über seinen Auftaktsieg in Peking gejubelt. Der deutsche Olympiasieger musste sich gegen Diego Schwartzman aufgrund von Magenproblemen zwischenzeitlich übergeben, siegte letztlich aber in drei Sätzen. Keinen Grund zur Freude hatte hingegen Jan-Lennard Struff: Der Warsteiner zog gegen Casper Ruud mit 6:7 (5) und 3:6 den Kürzeren.

Das Einzel-Tableau in Peking