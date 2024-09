ATP Peking: Daniil Medvedev bezwingt Adrian Mannarino

Daniil Medvedev hat seine Zweitrundenpartie beim ATP 500er-Turnier in Peking gegen Adrian Mannarino 7:6(6), 6:2 und kann damit für das Viertelfinale planen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 28.09.2024, 16:44 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev siegte gegen Adrian Mannarino.

Hartes Stück Arbeit für Daniil Medvedev im Zweitrundenduell von Peking. Gegen Adrian Mannrino ging der Weltranglistenfünfte im ersten Satz mit 3:1 in Führung. Der Routinier aus Frankreich erspielte sich jedoch den Ausgleich zum 4:4 und schaffte es in den Tiebreak. Dort setzte sich dann knapp der favorisierte Medvedev durch, der sichtlich erleichtert mit der Satzführung in die kurze Pause ging.

Nach dem 1:1 im zweiten Spielabschnitt tauschten beide Spieler drei Breaks in Folge aus. Mit dem Vorteil für Daniil Medvedev, der kurz darauf auf 4:2 stellen konnte und dem Sieg so deutlich näher kam.

Mannarinos Widerstand im zweiten Satz beendet

Der Widerstand Mannarinos war damit vorzeitig gebrochen. Denn mit dem darauffolgenden 5:2 und einem weiteren Break war das Match entschieden. Daniil Medvedev servierte zum Match aus und nach 1:43 Stunde Spielzeit seinen Arbeitstag beenden.

Im Viertelfinale in der chinesischen Hauptstadt trifft Daniil Medvedev auf den Italiener Flavio Cobolli. Der 22-Jährige, aktuell die Nummer 32 im ATP-Ranking setzte sich 6:4, 6:2 gegen Medvedevs Landsmann Pavel Kotov durch.

