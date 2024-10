ATP Peking: Finale! Alcaraz wartet nach Sieg über Medvedev auf Sinner

Carlos Alcaraz ist mit einem 7:5 und 6:3 gegen Daniil Medvedev in das Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Peking eingezogen. Dort könnte der Spanier morgen auf Jannik Sinner treffen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.10.2024, 11:42 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz am Dienstag in Peking

Daniil Medvedev, der große Defensivkünstler, hatte sich etwas Neues einfallen lassen für dieses Halbfinale gegen Carlos Alcaraz in Peking: nämlich ein gerüttelt Maß an Offensive. Und so sah man den Russen doch erstaunlich oft am Netz - was nicht seinem natürlichen Lebensraum als Tennisspieler entspricht.

Nun ist Carlos Alcaraz aber auch in der Defensive bärenstark - was zur Folge hatte, dass Medvedev selten mit dem ersten Volley schon den Punkt machen konnte. Aber es entwickelte sich ein unterhaltsames Match, das die Zuschauer von beginn an begeistern konnte. Alcaraz ging trotz des ungewohnten Ansatzes von Medvedev zweimal mit einem Break in Führung, musste jeweils umgehend den Ausgleich hinnehmen. Den neuerlichen Vorteil zum 6:5 ließ sich der Schützling von Juan Carlos Ferrero dann aber nicht mehr nehmen.

Sinner trifft auf Überraschungsmann

Im zweiten Durchgang half Alcaraz die Netzkante beim erfolgreichen Versuch, den Breakball zum 3:2 zu verwerten. Medvedev hatte schon davor den Physio bestellt - und ließ sich nun kurz an der Innenseite des linke Oberschenkels behandeln. Alcaraz ließ sich von der Unterbrechung nicht aus dem Rhythmus bringen. Medvedev wehrte beim Stand von 3:5 noch drei Matchbälle ab. Die vierte Chance nutzte der Spanier aber nach einer Spielzeit von 86 Minuten zum 6:3.

Im Head-to-Head stellte Alcaraz gegen Medvedev damit auf 6:2. Den letzten Sieg des Russen gab es bei den US Open 2023.

Der zweite Finalist wird in der Night Session am Dienstag ermittelt. Titelverteidiger Jannik Sinner bekommt es da mit Lokalmatador Bo Yunchaokete zu tun. Vor einem Jahr haben sich Sinner und Alcaraz in Peking schon einmal getroffen. Da konnte sich der Südtiroler allerdings bereits im Halbfinale durchsetzen.

Hier das Einzel-Tableau in Peking