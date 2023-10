ATP Peking: Finale! Sinner schlägt Alcaraz erneut

Jannik Sinner ist mit einem 7:6 (4) und 6:1 gegen Carlos Alcaraz in das Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Peking eingezogen. Dort geht es morgen gegen Daniil Medvedev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.10.2023, 17:12 Uhr

© Getty images Jannik Sinner steht im Endspiel von Peking

Bravo, Jannik Sinner! Der Südtiroler setzte sich im siebenten Vergleich mit Carlos Alcaraz zum vierten Mal durch, diesmal im Halbfinale des stark besetzten ATP-Tour-500-Turniers in Peking. Sinner gewann mit 7:6 (4) und 6:1 und spielt morgen im Endspiel gegen Daniil Medvedev. Der Russe hatte sein Halbfinale gegen Alexander Zverev mit 6:4 und 6:3 für sich entscheiden können.

Das Match begann aus Sicht von Sinner suboptimal, Alcaraz ging gleich mit einem Break in Führung. Der Südtiroler schlug aber zurück - und konnte auch einen zweiten Breakrückstand im ersten Satz noch egalisieren. Im Tiebreak gaben dann Nuancen den Ausschlag zugunsten des leichten Außenseiters. Durchgang zwei geriet danach zur einigermaßen einfachen Übung für Sinner, der in der chinesischen Hauptstadt seinen dritten Titel des Jahres holen könnte. Die ersten beiden gab es in Montpellier und beim ATP-Masters-1000-Turnier in Kanada.

Die Vorzeichen dafür stehen allerdings nicht wahnsinnig gut: Denn alle bisherigen sechs Duelle zwischen Sinner und Medvedev sind an den US-Open-Champion von 2021 gegangen. Zuletzt hatte sich Medvedev im Endspiel des 1000ers in Miami gegen Sinner durchgesetzt.

Hier das Einzel-Tableau in Peking