ATP Peking live: Alexander Zverev vs. Corentin Moutet im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale des ATP-500-Turniers in Peking auf Corentin Moutet. Das Match gibt es ab 13 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.09.2025, 14:17 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Fazit I Moutet wie erwartet variantenreich, aber Sascha ist auf alles vorbereitet. Und hätte sich die kleine Extrarunde sparen können. Moutet - Zverev 5:7 Moutet mit großem Einsatz zum 0:15 - auch wenn ihn Sascha in diesem Ballwechsel hat leben lassen. Nach einem Rückhandfehler steht es 0:30. Und die drei Breakbälle holt sich Coco mit einem wunderbaren Vorhand-Passierschlag. Es folgen indes zwei gute Aufschläge von Zverev. Und ein sehr schlechter Return von Moutet. Der Überkopf-Rückhand-Ball von Zverev zum Satzball ist dann allerdings ganz großes Tennis. Und bitte! Moutet - Zverev 5:6 Moutet wird ein bisschen übermütig. Das will sich Sascha nun aber auch nicht bieten lassen. Schnell steht es 0:40. Und den zweiten Breakball nutzt Zverev. Moutet - Zverev 5:5 Und so kommt es, wie es kommen muss: Moutet schafft das Break. Mit einem donnernden Vorhand-Return. Moutet - Zverev 4:5 Sascha verlässt sich ganz offensichtlich darauf, den Satz auszuservieren. Und nimmt ein paar leichte Fehler in Kauf. Moutet - Zverev 3:5 Das 15:30 kümmert Sascha nicht besonders, ein guter Aufschlag durch die Mitte bringt den Ausgleich. Aber: Wieder geht es bei Service Zverev über Einstand. Und wieder setzt sich der Favorit durch. Moutet - Zverev 3:4 Kleiner Trickshot von Moutet zum 40:0, da war der Punkt aber eigentlich schon gewonnen. Und das game auch. Moutet - Zverev 2:4 Das Stopp-Lob bei 30:15 schmeckt Sascha nicht besonders. Was aber egal bleibt. Break bestätigt. Moutet - Zverev 2:3 Moutet ist garantiert nicht auf lange Ballwechsel aus. Und riskiert so sehr, dass es eine Freude ist. Auch für Sascha, der die beiden Vorhandfehler nach 40:15 gerne nimmt. Beim ersten Breakball ist Moutet aber voll da. Den zweiten haut Zverev aber ins Feld. Moutet - Zverev 2:2 Plötzlich steht es 0:30 - und Coco weiß gar nicht so genau, warum. Der Punkt zum 0:40 ist aber sehr formidabel mit der Vorhand ins Feld gehämmert. Beim zweiten Breakball gerät Moutet ein Lob sehr niedrig. Den dritten wehrt Sascha mit dem Volley ab. Guter Hold von Zverev! Der Gegner ... ... für ein potenzielles Viertelfinale steht ja schon fest: es wird gegen Daniil Medvedev gehen. Und gegen den hat Sascha in letzter Zeit nicht viel Land gesehen. Moutet - Zverev 2:1 Moutet mit Serve-and-Volley zum 30:15. Und mit starkem Aufschlag zu zwei Spielbällen. Und im kurzen Spiel ist Coco natürlich ein Meister.

Moutet - Zverev 1:1 Moutet eröffnet mit einer glückliche, wiewohl sehr feinen Rückhand. Sascha kontert zunächst mit einem Vorhand-Winner, legt dann einen sauberen Volley nach. Corentin wiederum zeigt beim Punkt zum 40:30, dass er auch schnell spielen kann. Aber gut: Zverev mit dem Smash zum Ausgleich. Moutet - Zverev 1:0 Sascha geht gleich im ersten Ballwechsel ans Netz, wird aber von Moutet locker passiert. Der Franzose versucht auch zweimal vorne, muss aber gar nicht vollieren. Und: es gibt den ersten Stop von Corentin. Der nicht der letzte sein wird. Gibt es Referenzen? Nun, ja: Die beiden haben sich im Frühsommer in Stuttgart auf Rasen getroffen. Da hat Zverev gewonnen. Auf geht´s! Erstaunlicherweise ... ... hat keiner der beiden Spieler Fragen an den Umpire. Sascha hat den Münzwurf gewonnen. Und möchte zunächst rückschlagen. Man marschiert schon ... ... ein. Wie immer hat der Außenseiter den Vorrang. Und das ist heute ganz eindeutig Corentin Moutet. Sascha folgt auf dem Fuße. Und trägt heute wieder die komplett schwarze Kluft.

Peking am Sonntagabend ... ... ruft! Und da stimmen Sascha Zverev und Corentin Moutet gleich mit ein. Wir freuen uns jedenfalls auf das letzte Achtelfinale bei den Männern, das nun ziemlich bald losgehen wird. Der Schiedsrichter hat den Center Court jedenfalls schon mal betreten - und das ist heute niemand anderer als der große Mohammed Lahyani.

Mit einem souveränen Zweisatz-Erfolg gegen den Italiener Lorenzo Sonego ist der Hamburger Alexander Zverev in das ATP-500er-Turnier in Peking gestartet. Im Achtelfinale sieht sich der 28-Jährige dem Franzosen Corentin Moutet gegenüber, der in seiner Auftakt-Partie gegen Tallon Griekspoor aus den Niederlanden ebenfalls ohne Satzverlust blieb.

Zumindest weiß der Deutsche Olympiasieger von Tokio bereits, was ihn mit dem trickreichen Linkshänder erwarten wird. Das bislang einzige Aufeinandertreffen im Achtelfinale des ATP-Turniers in Stuttgart im Sommer diesen Jahres konnte der Weltranglisten-3. in zwei Sätzen für sich entscheiden.

Hier das Einzel-Tableau in Peking