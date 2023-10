ATP Peking live: Alexander Zverev vs. Nicolas Jarry im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev bekommt es im Viertelfinale des ATP-500-Turniers von Peking mit Nicolas Jarry zu tun. Das Match gibt es ab 8 Uhr live im TV und Livestream bei Sky, bei tennistv.com sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.10.2023, 13:49 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Nicolas Jarry treffen in diesem jahr zum zweiten Mal aufeinander.

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale des ATP-500-Events in Peking auf Nicolas Jarry. Von den bisherigen fünf Duellen gingen drei Partien an Zverev. das letzte Kräftemesse gewann dieser in Juni in Halle in zwei Sätzen. Ebenfalls im Viertelfinale. Auf Hardcourt bestritten die beiden Spieler bisher kein Match gegeneinander

Zverev vs. Jarry - hier gibt es einen Livestream

Das Einzel-Tableau in Peking